Faleceu Maria Manuel Simão, professora e antiga presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo

Câmara do Cartaxo decreta dois dias de luto municipal pela morte de Maria Manuel Simão, professora e antiga presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Ribeiro, publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Maria Manuel Simão, em que refere que “foi com extrema consternação e profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento da Dra. Maria Manuel Simão. Endereço as minhas sinceras condolências à família enlutada e a seus amigos, neste momento de especial tristeza”.

“Maria Manuel Simão serviu o nosso concelho quer no âmbito do seu cargo enquanto Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, quer no âmbito da sua intensa atividade em prol da preservação da história e cultura da nossa terra”, refere a nota de pesar.

Com o Curso Geral de Pintura da Escola de Belas Artes do Porto e o Curso de Estudos Superiores Especializados em Comunicação Educacional Multimédia da Escola Superior de Educação de Santarém Maria Manuel Simão dedicou o seu percurso profissional ao ensino, a que sempre aliou o profundo interesse pela investigação da história do concelho do Cartaxo.

“Desta dedicação à nossa terra, ficarão para sempre as obras publicadas que permitirão às gerações vindouras, conhecer de modo profundo personalidades, instituições e acontecimentos que marcam o nosso percurso cultural, político e social – “Mestre Cid e a Escola do seu tempo – Cartaxo 1890-1929”, “Cem Anos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Cartaxo – Um Percurso”. “Instantâneos” e “Nas trincheiras da Flandres Os Cartaxenses do Corpo Expedicionário Português 1917-1919”, afirma Pedro Ribeiro

“Para além da obra publicada, a Dra. Maria Manuel Simão deixa-nos ainda um enorme exemplo de cidadania, concretizado no seu trabalho voluntário em prol da cultura da nossa terra, quer pela sua participação na Comissão Comemorativa dos 200 Anos de Elevação do Cartaxo a Concelho, quer na Comissão Organizativa do Centenário da Morte de Marcelino Mesquita”, afirma Pedro Ribeiro.

No âmbito da Comissão Organizativa do Centenário da Morte de Marcelino Mesquita, Maria Manuel Simão foi curadora da exposição sobre vida e obra do dramaturgo, tal como organizou uma exposição documental a partir do livro Nas trincheiras da Flandres – Os Cartaxenses do Corpo Expedicionário Português 1917-1919, ambas patentes no salão das artes da Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita.

Em 2006, expôs pintura de sua autoria no Centro Cultural do Cartaxo.

“Nesta hora de dor e consternação, enalteço as qualidades humanas da Dra. Maria Manuel Simão, a sua disponibilidade para partilhar o seu profundo conhecimento da nossa história coletiva e o seu compromisso com a nossa comunidade.

“Pela natureza das funções desempenhadas e do legado na área da cultura e da história do concelho do Cartaxo, decreto dois dias de luto municipal”, escreve o presidente da Câmara, endereçando em seu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal do Cartaxo à família enlutada sentido pesar e solidariedade.

