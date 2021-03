PSD escolhe Hugo Azevedo para candidato à Câmara de Ferreira do Zêzere

O presidente da concelhia do PSD de Ferreira do Zêzere, Hugo Azevedo, é o candidato social-democrata às eleições autárquicas deste ano neste concelho do distrito de Santarém, anunciou o partido.

Hugo Azevedo, 40 anos, técnico superior no município de Ferreira do Zêzere desde abril de 2004, licenciado em Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente e pós-graduado em Sistemas de Informação Geográfica, preside, desde 2013, à União das Freguesias de Areias e Pias.

Sendo um dos nomes anunciados na terça-feira pelo líder do partido, Rui Rio, Hugo Azevedo tinha merecido já a aprovação da estrutura local social-democrata, que o considera “o candidato mais competente e consensual para o cargo de Presidente da Câmara”.

O atual presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, o social-democrata Jacinto Lopes, que em 2017 obteve 44,9% dos votos, elegendo três dos cinco elementos do executivo municipal, está a finalizar o seu terceiro mandato à frente do município, não podendo recandidatar-se ao cargo.

Em comunicado, o PSD de Ferreira do Zêzere realça as qualidades de Hugo Azevedo, “ao longo da sua vida pessoal, profissional e política”.

“É certamente o que reúne maior coragem e rigor para o desempenho dessas funções e o que apresenta uma maior capacidade de compromisso com Ferreira do Zêzere e com os Ferreirenses”, é referido na nota.

Além dos três eleitos do PSD, o atual executivo municipal integra dois vereadores do PS, partido que obteve 28,5% dos votos em 2017 e que anunciou já a candidatura de Bruno Gomes às eleições que irão decorrer no final de setembro ou início de outubro.

Em 2017, estavam inscritos 7.409 eleitores no concelho de Ferreira do Zêzere.

