Atleta Olímpica Francisca Laia volta a representar Abrantes

A canoísta olímpica Francisca Laia volta a ser atleta do Clube Desportivo “Os Patos”, anunciou o presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, na reunião do Executivo Municipal que aprovou, por unanimidade, a proposta de protocolo entre o Município de Abrantes, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube Desportivo “Os Patos”.

Francisca Laia

No essencial será uma aposta na renovação da parceria entre as três entidades, assumida no ano de 2020, com o objetivo de relançar e consolidar a modalidade da Canoagem, a partir do plano de água no rio Tejo e colocar o clube do Rossio ao Sul do Tejo nos melhores patamares desportivos, nacionais e internacionais.

O protocolo tende ao desenvolvimento da modalidade, mas também a dar respostas de apoio para que a atleta Francisca Laia se possa envolver também com o clube na dinamização da canoagem, nos meses que antecedem os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo. De acordo com o estabelecido no protocolo, a Federação de Canoagem disponibiliza recursos humanos para a formação técnica da modalidade e promove a modalidade junto dos Agrupamentos e Escolas. Já o Clube Desportivo “Os Patos” assume o compromisso de fomentar e dinamizar a prática da Canoagem, através da Escola de Canoagem” e é responsável pela aquisição de materiais e equipamentos para o desenvolvimento da modalidade. A Câmara apoio o clube local mediante um apoio financeiro único de 13.500,00€.

O Clube Desportivo “Os Patos” deu a conhecer o relatório de atividades do ano transato, já apoiadas pelo protocolo inicial. Foi retomada a escola de canoagem contado com 20 atletas, sendo que desses há 11 que se encontram no quadro competitivo. Foi assegurado o enquadramento técnico através da formação de treinadores de canoagem e feito o reequipamento do clube com material específico para a prática da canoagem.

Para o presidente da Câmara, “é uma honra para o Município de Abrantes e um orgulho para os abrantinos” o regresso da atleta Francisca Laia ao seu clube de origem, na véspera dos Jogos Olímpicos e dos campeonatos do mundo. Manuel Jorge Valamatos desejou que a atleta seja bem-sucedida no apuramento para estes dois importantes momentos desportivos.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...