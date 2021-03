Concurso Público para “Multiusos” de Abrantes com 53 projetos concorrentes

Foram apresentados 53 projetos ao concurso público internacional de conceção para a Elaboração do Projeto de reconversão do antigo Mercado Municipal de Abrantes em Multiusos, cujo o prazo terminou no dia 22 de março.

O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara durante a realização da reunião do Executivo Municipal, no dia 23 de março. Manuel Jorge Valamatos mostrou-se muito satisfeito com o nível de adesão dos concorrentes e deixou expresso o desejo de que, entre as propostas apresentadas, “haja um que transforme aquele edifício num grande espaço para ser usado pela juventude do concelho e para as dinâmicas a favor de Abrantes”.

Tratando-se de um concurso público, o processo administrativo seguirá agora os tramites normais, nomeadamente a avaliação pelo júri do concurso.

Localizado na Avenida 25 de Abril, o Município de Abrantes pretende proceder à reconversão do antigo Mercado Municipal em Edifício Multiusos, na perspetiva da sua reutilização como equipamento de resposta a uma nova realidade. Pretende-se preservar as fachadas principais e requalificar a área envolvente a este mercado, nomeadamente a entrada no Centro Histórico da cidade. A reconversão do edifício e a requalificação da área envolvente, convergem assim na oportunidade de consolidação de uma estratégia que tem vindo a ser implementada pelo Município de Abrantes nos últimos anos, centrada na Regeneração Urbana e na Reabilitação Urbanística, Social e Económica do Centro Histórico de Abrantes.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...