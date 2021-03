Dos casinos tradicionais aos online dos nossos dias

Os casinos online, são versões online dos tradicionais casinos. Com a atual pandemia do Covid-19 o negócio dos casinos online cresceu bastante, até porque os tradicionais continuam encerrados. Muitas pessoas encontraram alternativas ao poderem jogar em sites de casino online, como os apresentados neste site portugal.casinobillions.com.

O primeiro casino Estoril foi promovido por Fausto de Figueiredo, e projetado pelo arquiteto Raoul Jourde, em estilo art déco e foi inaugurado em 15 de Agosto de 1931.

Mas desde o século XIX que os “Estoris” estavam associados à prática do jogo. Em 1899, existiam no Monte Estoril três Casinos.

Apesar de a inauguração ter acontecido apenas em 1931, a primeira pedra foi lançada em 16 de janeiro de 1916, com a presença do Presidente da República Dr. Bernardino Machado, apesar de essa concessão datar de 1927. Entretanto Fausto de Figueiredo garantiu a eletrificação da linha de caminhos-de-ferro até ao Estoril, onde ambicionava que fosse concluída a viagem do “Sud Express”, que fazia a ligação de comboio de Lisboa a Paris. Nunca chegou a verificar-se.

Mas Fausto Figueiredo tinha um sonho. Tornar o Estoril a Riviera portuguesa, um lugar de culto para o turismo internacional de luxo, atraindo a fina flor mundial. Em 1930, pelas mãos deste empresário é inaugurado o Hotel Palácio, que encerra nas suas paredes, importantes marcos da história portuguesa, mas também mundial. “O Príncipe e a Princesa do Japão encontravam-se entre os primeiros hóspedes do Hotel, que durante a sua lua-de-mel ficaram alojados numa das luxuosas suítes”, lê-se no site do hotel. Foi já durante a II Guerra Mundial que muitas outras histórias ficaram contadas no Hotel Palácio, onde algumas famílias reais se instalaram na tentativa de fugir à Guerra, em que Portugal se assumiu como neutral.

Quando o hotel de luxo foi inaugurado, faltava o Casino, que viria a abrir portas um ano mais tarde.

O Casino Estoril manteve-se sob a concessão da família Figueiredo até aos anos 50. O Governo de António de Oliveira Salazar lançou, em 1958, um concurso para a renovação da concessão do Casino. Nas condições para a atribuição de nova licença, valorizava-se a construção de um novo hotel de cinco estrelas e de um novo casino. A família Figueiredo, segundo contou a Grande Reportagem, num artigo em 2005, achou que a concessão não lhe iria fugir, até porque já tinha o Hotel Palácio. E nem concorreu.

No entanto, a concessão acabou por ir parar a Teodoro dos Santos, um empresário que tinha começado do zero e que estava a fazer crescer o seu império. Fausto de Figueiredo já não viveu para presenciar esse momento. Morreu em 1950 na moradia Pinho Manso, no Estoril.

A Sociedade Estoril-Sol, de Teodoro dos Santos, criada para a exploração do jogo, tomou conta do “velho” Casino a 1 de julho de 1958, mas o novo espaço só viria a ser inaugurado 10 anos depois. O Hotel Estoril Sol abriu primeiro, a 15 de janeiro de 1965.

Mais tarde, Stanley Ho, empresário Macaense ligado ao jogo, tomou, entretanto, conta da Estoril Sol e ganhou nova concessão em 1985 por 20 anos. Esse prazo viria a ser prorrogado em 2001 por mais 15. Foi nessa altura que a família de Fausto Figueiredo tentou reivindicar o que outrora lhe havia pertencido, contestando essa extensão da licença sem concurso público. Mas não conseguiu. Além de ficar com o Casino por mais 15 anos, Stanley Ho garantiu a exploração do Casino de Lisboa, inaugurado em 2006, numa nova zona da cidade de Lisboa – o Parque das Nações.

Viria a abdicar da presidência das ‘holdings’ dos seus casinos, em junho de 2018, com 96 anos, em favor da filha Daisy Ho, passando a ser presidente emérito. Stanley Ho morre em 2020 com 98 anos.

Atualmente o Grupo Estoril Sol, que opera em Portugal há mais de 50 nos, tem também o seu site de jogos online, denominado Estoril Sol Casinos Portugal.

A maioria dos jogos disponíveis no EstorilSolCasinos.pt, nomeadamente o blackjack, as slot machines e as roletas, oferecem aos jogadores uma melhor interação do que os jogos de casino online tradicionais.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...