Escolas do concelho de Abrantes mantêm-se todas no ativo

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou no dia 23 de março, o parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação acerca do Movimento Anual da Rede Escolar para o ano letivo 2021/2022, salientando-se o facto de todas as escolas se manterem no ativo.

Tendo em conta a preocupação de garantir as melhores condições aos alunos e alunas do concelho de Abrantes, o Conselho Municipal de Educação deliberou no dia 09 de março não propor o encerramento de nenhum estabelecimento de ensino público do concelho, tendo em conta não só o número de alunos previsto para o próximo ano, mas também o facto de os mesmos “oferecerem às crianças um espaço agradável, de qualidade, com oferta de serviços, equipamentos e materiais que claramente possam responder às suas necessidades”, salientando ainda a importância da manutenção de todas as escolas do ensino básico e pré-escolar também como mais-valia para contrariar processos de desertificação das zonas rurais.

O Presidente da Câmara Municipal referiu que a autarquia vai continuar a apostar no investimento para harmonização e valorização do parque escolar do concelho. Manuel Jorge Valamatos sublinhou a reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira, no Tramagal e recordou que a Câmara está também a trabalhar no projeto para intervenção e reabilitação da escola de Alvega que será proposta a uma candidatura para financiamento no âmbito dos quadros comunitários de apoio. “Será uma intervenção muito robusta e considerável para tornar a escola mais funcional, que deverá envolver meio milhão de euros”, salientou o Presidente da Câmara.

