Número de partos no Hospital de Santarém aumenta pelo terceiro ano

Foram 1119 os partos que se realizaram no Hospital Distrital de Santarém (HDS) em 2020, o que representa um aumento de 3% relativamente a 2019. É o terceiro ano consecutivo que se verifica um acréscimo, contrariando a tendência nacional, uma vez que 2020 foi o ano com menor número de nascimentos desde 2015.

Doutora Madalena Nogueira, diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HDS

A diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Madalena Nogueira, aponta duas justificações possíveis para o aumento do número de partos em ano de pandemia: as boas condições proporcionadas pelas novas instalações do novo Bloco de Partos, inaugurado no início de 2020, e o esforço feito na adaptação à Covid-19.

As boas condições proporcionadas pelas novas instalações do novo Bloco de Partos, inaugurado no início de 2020, e o esforço feito na adaptação à Covid-19 podem ter contribuído para este aumento

Segundo refere, com o novo bloco foi possível, por um lado, “otimizar o atendimento e reforçar a excelência da qualidade clínica” e, por outro lado, “contribuir para o bem-estar e conforto da grávida”.

Novo espaço veio melhorar muito as condições da Maternidade no Hospital

No novo espaço, sobressaem os tons claros e a luminosidade que proporcionam um ambiente sofisticado e acolhedor para as utentes e para os profissionais, assim como o facto de os quartos e as casas de banho passarem a ser privativos, contemplando televisão e poltrona para repouso do pai ou acompanhante. Desta forma, refere a responsável, “proporcionamos ao casal uma experiência única e gratificante, num ambiente intimista, enquanto decorre o trabalho de parto”.

Novo bloco de partos permite otimizar o atendimento e reforçar a excelência da qualidade clínica além de contribuir para o bem-estar e conforto da grávida”.

Por outro lado, passaram a existir três salas de observação, ou seja, mais uma do que anteriormente, o que possibilita que sejam observadas três grávidas em simultâneo.

Do ponto de vista do equipamento, o novo espaço está bem apetrechado, salientando-se a existência de dois ecógrafos recentes que se somaram ao que já existia, assim como de novas marquesas ginecológicas e de telemetria, tecnologia que permite que as grávidas possam deambular sendo monitorizadas sem fios. Além disso, acabaram de chegar mais unidades de cuidados (babyterm) aos recém-nascidos.

As condições oferecidas para o parto assumem-se como fatores relevantes para a escolha desta maternidade pelo casal.

Madalena Nogueira destaca ainda a aposta no parto humanizado e no ensino de medidas não farmacológicas para a gestão da dor durante o trabalho de partos, sendo disponibilizada a bola de Pilates, a possibilidade de escolha de várias posições maternas durante o trabalho de parto e parto, aromaterapia e musicoterapia, assim como a oportunidade de as grávidas apresentarem o seu plano individual de parto. Também a promoção do contacto “pele com pele” e o parto humanizado em fotografia, assumem-se como fatores relevantes para a escolha desta maternidade pelo casal.

Maternidade oferece possibilidade de escolha de várias posições maternas durante o trabalho de parto e parto, aromaterapia e musicoterapia, assim como a oportunidade de as grávidas apresentarem o seu plano individual de parto.

A especialista assume que 2020 foi um ano muito exigente devido à pandemia, que trouxe grandes desafios no que respeita à reorganização do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e, em particular, no Bloco de Partos, tendo sido necessário criar circuitos específicos. O HDS foi dos primeiros hospitais públicos do país a criar condições para voltar a permitir a presença dos acompanhantes, depois de um período (entre março e maio) em que a lei não permitia.

Noa Maternidade Santarém permite o parto humanizado e no ensino de medidas não farmacológicas para a gestão da dor durante o trabalho de partos,

Madalena Nogueira faz questão de destacar o empenho e qualidade de toda a equipa. No que respeita aos médicos, refere, “os mais novos são o grande motor” da motivação dos mais velhos na procura de uma atualização de conhecimentos constante, sendo muitas vezes estes que trazem inovações quer no âmbito da Obstetrícia, quer da Ginecologia. Por seu lado, os enfermeiros especialistas são um grupo “excelente e muito dinamizador”. E não esquece de mencionar o importante papel dos assistentes operacionais, que no ano transato realizaram diversas formações no âmbito da Covid-19.

No futuro, o objetivo é continuar a evoluir na qualidade e retomar iniciativas que ficaram suspensas com a pandemia, nomeadamente o Dia da Grávida, habitualmente realizado em junho, e a caminhada “Nascer em Santarém”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...