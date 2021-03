Assinadas as Comissões de Serviço de Apoio no CHMT

Foram assinados as Comissões de Serviço, documento que marca, nomeadamente, o período temporal para o exercício da chefia dos Serviços de apoio. No final desta sessão Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, sublinhou a continuidade destas chefias ao serviço do CHMT e agradeceu todo o trabalho efetuado em particular no último ano.

“Tenho de agradecer o esforço quotidiano de todos”, em particular no ano da pandemia. E porque a pandemia ainda não passou, o presidente do Conselho de Administração do CHMT sublinha que “é preciso não desarmar, é preciso não achar que as coisas passaram. Não passaram ainda e, portanto, este esforço tem de ser continuado e feito por gente que tem experiência. É preciso manter experiência, manter conhecimento e dinâmicas de trabalho”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...