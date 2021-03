Celebrações do Dia Mundial do Teatro 21 em Santarém numa iniciativa do FITIJ

O Dia Mundial do Teatro vai ser assinalado em Santarém, no dia 27 de março, com várias atividades ao longo do dia, através do Fitij – Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude.

Atendendo à pandemia Covid19, as celebrações deste ano irão decorrer na forma digital, apresentando-se o espetáculo para crianças, A Melhor Sopa do Mundo, pela Companhia de Teatro Aqui Há Gato, às 11h. Com a interpretação de Sofia Vieira, o espetáculo conta a história de uma sopa feita por vários animais que oferecem vários ingredientes para a sua confeção. Mas só no fim descobrem por que esta será a melhor sopa do mundo…. muito parecida com a regional sopa de pedra.

Ao final da tarde, 17h, os agentes culturais ligados à área do teatro no concelho reúnem-se online, à volta do tema O Teatro pós pandemia, em Santarém, incluído no projeto Bocas de Cenas. Nesta ocasião, cada um dos agentes participantes indicará as ações do último ano e, sobretudo, elencarão as várias estratégias possíveis de encarar a atividade nos próximos meses, dentro das circunstâncias em que esta doença permita novos agendamentos. Como habitualmente também será evocada a mensagem mundial expressamente feita para este Dia.

De realçar que esta iniciativa está inserida no projeto Rádio SRO – Sociedade Recreativa Operária, de Santarém, associação que acedeu à parceria com o FITIJ para conjugar esforços no interesse comum de abordar um tema nevrálgico para os agentes de teatro do concelho.

À noite continuam as celebrações com 2 apresentações on line. Às 21.30h, o Veto Teatro Oficina apresenta o recital CONTOS DE MÁRIO GIN-TÓNIC, com direção de Nuno Domingos e António Júlio Santos, com base em duas obras do surrealista Mário Henrique Leiria, em homenagem também ao scalabitano Mário Viegas, o grande divulgador daquelas obras.

Logo a seguir (22h) será feita a estreia do filme de animação, em stop motion, do conto “Caringana Wa Caringana”, de Raul Honwana, incluído na Antologia do Conto Moçambicano. A realização desta curta metragem (10’) é da responsabilidade de Ana da Silva, artista contadora com bonecos que nos apresenta este conto, através de pequenos bonecos, numa perspetiva ligada ao fenómeno do colonialismo.

Todas as atividades aqui propostas poderão ser vistas na página do facebook do FITIJ, bem como nos grupos de cada entidade artística e tem o apoio da CM Santarém e a parceria com a Rádio SRO, contando com a participação dos seguintes agentes: Aqui Há Gato Companhia de Teatro – Sofia Vieira; ARAT – Aresta Rebelde Associação de Teatro – Gabriel Silva; Cena Aberta – Beatriz Lima; Centro Dramático Bernardo Santareno – José Manuel Rodrigues; Citar – Centro de Interpretação Teatral e Animação da Romeira – Pedro Silva; Curso Profissional Artes do Espetáculo / Escola Sec Ginestal Machado – Margarida Gabriel; FITIJ Santarém / Festival Internacional de Teatro e Artes Infância e Juventude – Gonçalo Neto; Grupo Cénico Sro Santarém – Anabela Bentinho; Grupo Teatro da UTIS Santarém – Carlos Oliveira; Human’Art – Artes de Circo – Gonçalo Neto; Teatrinho de Santarém – Pedro Guedes; Teatro Fantasia APPACDM – Paulo Cotrim; Veto Teatro-Oficina – Nuno Domingos; Ana da Silva – artista contadora com bonecos; Moderação – FITIJ /H Nelson Ferrão.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...