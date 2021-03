GNR apanha empresa a fazer descarga ilegal de águas poluídas no rio Alviela

Os militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Santarém, no dia 24 de março, aplicaram auto de contraordenação a uma empresa que fez uma descarga ilegal de águas degradadas na localidade de Pernes, no concelho de Santarém.

GNR identificou a descarga poluente no rio Alviela com origem no concelho de Alcanena

No seguimento de uma denúncia e após diligências policiais, os militares da Guarda detetaram uma descarga de águas degradadas diretamente para linhas de água do Rio Alviela, tendo o seu início no concelho de Alcanena.

As águas do rio Alviela voltaram a aparecer cobertas de espuma devido a uma descarga poluente

No decorrer da ação foi identificada a empresa infratora, tendo sido elaborado um auto de contraordenação ambiental, cuja coima pode ascender aos 144 000 euros, tendo sido remetido à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

