Município de Rio Maior e “Beleza Teatro” lançam projeto de teatro comunitário

O Município de Rio Maior comemora o Dia internacional do Teatro, dia 27 de março, com o projeto “Somos Todos um Rio” que prevê a realização de 100 espetáculos nas 10 freguesias do concelho.

“Somos Todos um Rio” é um projeto de teatro comunitário alargado a todo o concelho de Rio Maior, que visa colaborar na programação, formação e criação artística. Um projeto que vai englobar todas as suas 10 freguesias, com enfoque principal no envolvimento da população, afirma o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias.

Em cada freguesia será criado um grupo de trabalho que desenvolverá, com a população local, um espetáculo, que será o reflexo do que é o sentir daquela comunidade, explica Rui Germano, diretor artístico do projeto.

“Um teatro genuíno, da comunidade, para a comunidade e com a comunidade, na medida em que se procurará dar palco a assuntos pessoais e locais que serão depois trabalhados até ganharem forma teatral”, afirma o encenador Rui Germano.

“Este é um projeto de inclusão e criação de uma identidade comunitária através da arte, e da partilha de experiências e saberes, permitindo a criação de laços e parcerias, quer pessoais quer institucionais, o que visa contribuir para a consolidação da rede cultural do concelho, bem como colmatar algumas das lacunas em termos de oferta cultural fora da cidade”, adianta o mentor do projeto.

Um projeto que decorrerá ao longo de dois anos, e onde serão apresentados mais de 100 espetáculos, todos com grande envolvimento das populações e das associações culturais concelhias. Potenciando uma forte adesão da comunidade uma vez que remetem para a memória coletiva e potenciam a valoração social e identitária do Município.

“Somos todos um Rio” é um Projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Rio Maior em parceria com o “Beleza TEATRO”, que contará com a colaboração do Coletivo RG-Projeto de Teatro Comunitário, e das 10 freguesias do concelho de Rio Maior.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...