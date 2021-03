Município de Torres Novas adere à Hora do Planeta 2021

O Município de Torres Novas, à semelhança de anos anteriores, vai aderir à “Hora do Planeta”, iniciativa promovida internacionalmente pela WWF que consiste em desligar todas as luzes dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades, com o objetivo de consciencializar os cidadãos para a mudança de hábitos e comportamentos relativos às alterações climáticas.

Este ano a iniciativa, que tem como tema “Água e Alterações Climáticas”, realiza-se no dia 27 de março, entre as 20h30 às 21h30, e em Torres Novas serão desligadas as luzes de: Castelo, Paços do Concelho, Monumento de Homenagem aos Antigos Combatentes, Convento do Carmo e Centros Escolares de Meia Via, Pedrogão, Visconde de São Gião, Assentis e Chancelaria.

Ainda neste âmbito, o Município de Torres Novas assumiu o compromisso com a “Hora do Planeta”, no que diz respeito a medidas sustentáveis, de dar continuidade em 2021 à substituição de iluminação, nos equipamentos e vias públicas do concelho, por luminárias LED.

Para mais informações sobre esta temática, evento e atividades visite: www.wwf.pt

