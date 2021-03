Vacinação de professores e funcionários das escolas arranca este sábado em Abrantes

Tem início este sábado, dia 27 de março, a vacinação do pessoal docente e não docente no Centro de Vacinação Covid-19 de Abrantes, de acordo com as indicações das Autoridades de Saúde. No total, este sábado, irão ser administradas 359 vacinas a pessoal docente e não docente, do pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino básico, entre as 9h00 e as 18h00.

Nos próximos dias, irá continuar a decorrer a vacinação destes profissionais da área da educação que estão a ser convocados pelo SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde), através de SMS.

Com início há pouco mais de um mês, o plano de vacinação contra a Covid-19 continua a decorrer no Quartel dos Bombeiros da cidade de forma eficiente e organizada. Desde que se iniciou o processo, e até ao final desta semana, já foram administradas mais de 3.300 vacinas.

Recordamos que todo o processo de vacinação a decorrer em Abrantes resulta de uma união de esforços entre as Autoridades de Saúde, a Autarquia, as Juntas de Freguesia, os Bombeiros de Abrantes e a Cruz Vermelha, que já asseguraram o transporte de mais de 100 munícipes com dificuldades de deslocação.

Os beneficiários são contactados diretamente pelos Centros de Saúde, entidades responsáveis pelo agendamento da vacinação. Atualmente, o Município de Abrantes encontra-se no nível mais baixo de incidência da pandemia, com 20 casos por cada 100 mil habitantes. “Estamos a dar passos importantes neste combate contra a pandemia, mas a luta ainda está longe de estar ganha. Todos temos de continuar com grande sentido de responsabilidade a cumprir com todas as indicações das autoridades”, refere Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes.

