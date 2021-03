Feira Social Digital apresentou soluções de financiamento para produtos sustentáveis

A Nersant – Associação empresarial da Região de Santarém, no âmbito da Feira Social Digital realizou mais um webinar, onde o Banco Montepio, parceiro do certame, deu a conhecer algumas soluções de financiamento para produtos sustentáveis que o Terceiro Setor pode aproveitar.

Na abertura da sessão, marcou presença António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, que voltou a reforçar o grande número de visitas que a Feira Social Digital tem vindo a atingir. “A participação elevada significa que o setor está forte”, referiu o dirigente da NERSANT.

Sónia Lobato, Presidente da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém, parceira da Feira Social Digital a par do Banco Montepio, referiu a importância do financiamento para as entidades da Economia Social por serem um setor “dependente dos subsídios estatais”. Referiu-se ainda à criação, pelas entidades, de negócios sociais, de onde as mesmas possam retirar alguma rentabilidade. Quanto ao tema da sessão, a Presidente da UDIPSSS referiu que tanto a NERSANT como a instituição que lidera têm um papel de sensibilização das IPSS para a utilização de ferramentas e tecnologia ao serviço de soluções sustentáveis.

Mário Machado, do Banco Montepio, deu as boas-vindas a todos os presentes e congratulou a NERSANT e as entidades participantes no certame pelo impacto que a Feira Social Digital está a evidenciar. “Falar destes sistemas inovadores é gerar inquietude, despertar interesse, o que julgamos ser muito importante para este setor”, concluiu.

Fernando Amaro, Diretor da Direção Comercial da Economia Social e do Setor Público do Banco Montepio e Alexandra Ponciano, Diretora da DME, Direção de Marketing Estratégico da mesma instituição, foram os oradores convidados para o tema “Financiamento e Produtos Sustentáveis”.

A intervenção do Banco Montepio começou na voz de Fernando Amaro que fez um breve enquadramento da atuação do Banco Montepio no Setor Social e na área da sustentabilidade. “O Banco Montepio promove, assegura e reforça o papel da Instituição enquanto agente de referência da sustentabilidade no mercado e com os diferentes stakeholders através de várias iniciativas ligadas às componentes ambientais e sociais”, resumiu o responsável, acrescentando, por este motivo, que “as energias renováveis, frota automóvel, economia de reciclagem e economia circular são áreas em que o Setor Social pode e deve atuar”. “Para os clientes particulares, as empresas e as entidades da Economia Social e solidária, o Banco Montepio dispõe de produtos indutores de boas práticas ambientais e produtos com preocupações sociais”, comunicou ainda Fernando Amaro.

O Banco Montepio apresentou de seguida, por Alexandra Ponciano, a sua oferta de produtos e soluções de cariz sustentável. Habitação com certificado energético A e A+, Linha de Crédito para a Descarbonização e Economia Circular, Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021 – Turismo de Portugal (linha de poio a projetos de inovadores, inclusivos e sustentáveis na área do Turismo) e Montepio Mobilidade Auto (para a aquisição de veículos mais sustentáveis), foram alguns dos produtos no âmbito da sustentabilidade apresentados, para além do financiamento às energias renováveis.

De referir que o webinar “Financiamento e Produtos Sustentáveis” integra o ciclo de workshops CAFÉ IN Digital Social, realizado ao abrigo da Feira Social Digital. O certame virtual decorre até ao final do mês de março, reunindo a oferta do Setor Social do distrito de Santarém e algumas empresas com produtos associados ao mesmo, podendo ser visitado em https: //compronoribatejo.pt/feira/1-feira-social-digital.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...