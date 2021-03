Município do Entroncamento lança hastas públicas para mais 5 lotes no novo parque empresarial

A Câmara Municipal do Entroncamento deliberou dar início ao processo de subconcessão individual das parcelas que correspondem aos Lotes 1A, 6, 7, 8 e 13A do Parque Empresarial do Entroncamento.

Aprovadas as alterações ao loteamento para que possa ser integrada a linha férrea que vai servir esta infraestrutura, cujo traçado já está acordado com a Infraestruturas de Portugal (IP), o presidente da Câmara Municipal manifestou o seu contentamento pelo facto de “tendo sucesso as hastas públicas para subconcessão destas parcelas, ficarão quase esgotados os lotes do novo parque empresarial, com as obras ainda em curso”.

De acordo com o Regulamento do Parque Empresarial do Entroncamento, o processo iniciar-se-á com a abertura de candidaturas aos eventuais interessados. Às hastas públicas apenas poderão licitar entidades com candidaturas previamente aceites pelo júri.

Recorde-se que o valor base anual da subconcessão é de 0,15€ por m2, numa aposta do município em atrair investimento privado que dinamize o tecido económico e crie postos de trabalho.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...