Águas do Ribatejo integra projeto internacional de inovação na gestão de águas subterrâneas

A AR-Águas do Ribatejo EIM, SA é uma das três entidades nacionais envolvidas no projeto AQUIFER – Instrumentos inovadores para a gestão integrada de águas subterrâneas num contexto de escassez crescente de recursos hídricos. O Instituto Superior de Agronomia e a Parceria Portuguesa para a Água são as duas entidades portuguesas ao lado de quatro parceiros espanhóis e dois franceses.

A sessão de apresentação deste projeto em Portugal realiza-se no dia 29 de março , entre as 10h00 e o 12h00, via zoom.

O programa da conferência terá uma apresentação do projeto AQUIFER e uma mesa redonda sobre “A importância das águas subterrâneas e desafios à sua gestão em contexto de escassez hídrica” que contará com oradores de Espanha e França.

Num contexto de crescente escassez de recursos hídricos, o AQUIFER visa capitalizar, testar, disseminar e transferir práticas inovadoras para a preservação, monitorização e gestão integrada de aquíferos. Pretende-se desenvolver ferramentas e estratégias que ajudem na tomada de decisões sobre a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, melhorando a transferência de tecnologia para agentes locais e criando novas sinergias.

O plano de ação prevê que a maior parte dos ensaios e trabalhos a realizar em Portugal ocorram na área de influência da Águas do Ribatejo nomeadamente na envolvente dos rios Tejo e Sorraia.

Serão testadas práticas inovadoras de preservação ambiental e gestão de águas subterrâneas, para os diferentes usos existentes: ambientais, consumo humano, agrícolas e industriais.

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para monitorizar os aquíferos e as relações com rios e zonas húmidas é outro objetivo.

O projeto AQUIFER inova com uma visão do problema como um todo e pretende alargar a participação a players dos vários setores de atividade que possam dar contributos para a sua evolução positiva.

Está prevista a organização de seminários e conferências para capitalizar as inovações e a divulgação de documentos de síntese e fichas práticas junto de todos os potenciais atores que serão identificados na área, sejam instituições, empresas do setor da água ou utilizadores.

O projeto AQUIFER teve o seu início formal a 1 de novembro de 2020, e será concluído em 30/04/2023, com um investimento global previsto de 1,6 milhões de euros.

