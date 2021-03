Constância assinala do dia do concelho na próxima segunda-feira, 5 de abril

Face à atual situação de pandemia Constância não irá viver as suas Festas do Concelho / Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, as quais acontecem sempre por ocasião da Páscoa e teriam lugar no próximo fim-de-semana.

No entanto, a autarquia vai assinalar o Dia do Concelho, Segunda-feira da Boa Viagem, na próxima segunda-feira, 5 de abril, com uma cerimónia que terá início às 10h00, com o hastear das Bandeiras, no edifício dos Paços do Concelho, ao que seguirá uma intervenção do Presidente da Câmara Municipal alusiva ao feriado municipal e uma bênção simbólica de um barco do município, no rio Zêzere. As atividades são restritas a um pequeno grupo de forças vivas do concelho e serão transmitidas através da página de Facebook do Município e do canal de Youtube.

Na igreja Matriz de Constância celebrar-se-á uma cerimónia religiosa evocativa da data.

Em nota de imprensa, a autarquia recorda que o ponto alto das Festas do Concelho de Constância é sempre o dia do concelho, segunda- feira da Boa Viagem, o qual, além das múltiplas atividades culturais, integra a Missa Solene, a Procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as Bênçãos dos Barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano, cerimónias que pelo segundo ano consecutivo não se realizarão face à situação vivida.

