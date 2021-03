Covid-19 – Concelho de Tomar preparado para a 2.ª fase do desconfinamento

Na segunda semana, após o início do desconfinamento, o concelho de Tomar apresenta um número reduzido de casos positivos à Covid-19 e prepara-se para entrar na 2.ª fase de desconfinamento, prevista para o próximo 5 de abril.

Resultado destes dados animadores, bem como da tranquilidade verificada nas áreas de atuação dos vários parceiros, as reuniões do Posto de Comando Municipal da Proteção Civil de Tomar (PCMPCT) passam a quinzenais.



Neste caminho gradual para normalidade, destaca-se o início das aulas presenciais dos 2.º e 3.º ciclo, previsto a 5 de abril. Para este regresso, foram reforçadas as medidas de segurança sanitária e as escolas estão preparadas para receber os alunos e toda a comunidade escolar.

Para dar resposta às necessidades de deslocação, tanto os transportes escolares como urbanos retomarão os horários e circuitos normais nesta data.

O plano de vacinação contra a Covid-19 está a decorrer conforme previsto e o processo de vacinação de professores e funcionários não-docentes do pré-escolar e 1.º ciclo aconteceu no fim de semana passado.

Numa semana em que se detetaram 3 novos casos de infeção, existem 8 doentes internados com patologia Covid no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). O boletim enviado pela USPMT – Unidade de Saúde Pública do ACES Médio, indica que em Tomar recuperaram 2417 pessoas das 2477 infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 desde março de 2020.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...