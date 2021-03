Dois detidos por violação das medidas contra a Covid-19 e um por tráfico de estupefacientes em Benavente

Militares do Posto Territorial de Benavente detiveram, no dia dia 27 de março, dois homens de 23 e 26 anos por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e detiveram outro homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Benavente.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária enquadrada na Operação “Covid-19 Recolhimento +”, os militares da Guarda verificaram um veículo a circular com três ocupantes no seu interior, tendo sido abordado e fiscalizado. No decorrer da ação, verificou-se que os três indivíduos não tinham motivo justificativo para se encontrarem a circular na via pública, sendo que dois já tinham sido autuados anteriormente por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário no passado dia 28 de fevereiro, em Benavente, tendo sido advertidos na altura que, se voltassem a praticar a mesma conduta, incorreriam no crime de desobediência.

No âmbito da mesma operação, foi ainda abordado outro veículo, cujo condutor tinha na sua posse produto estupefaciente, tendo sido detido. No seguimento das diligências policiais, foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, tendo sido apreendidas 37 doses de haxixe; 40 doses de MDMA; 215 euros em numerário; quatro facas de corte.

Além dos detidos, foram elaborados 12 autos de contraordenação, três por violação da circulação entre concelhos, quatro por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário, três por consumo de álcool na via pública, um por consumo de estupefacientes e um por falta de documentos no âmbito da legislação rodoviária.

Os detidos encontram-se a ser presentes ao Tribunal Judicial de Benavente, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche e do Posto Territorial de Marinhais.

