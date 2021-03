Município de Azambuja volta a oferecer livros às escolas do concelho para… “Ler Por Prazer”

O Município de Azambuja, através da sua rede de bibliotecas, voltou a oferecer livros a todas as turmas do 1.º ao 7.º ano dos 3 agrupamentos de escolas do concelho, no âmbito do projeto “Ler Por Prazer”.

Este ano, devido à pandemia, a entrega foi realizada pela BICA – Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja, que procedeu à distribuição dos sacos com as ofertas dos livros nas portarias das escolas.

A iniciativa “Ler Por Prazer” tem como principal objetivo criar o gosto pelo livro nas crianças e jovens relançando o desafio da leitura em voz alta, bem como, ajudá-los a criar hábitos de leitura autónoma. Nesta ação, o município distribuiu pelas escolas do 1.º ao 7.º ano dos 3 agrupamentos, 77 livros que ficam, deste modo, à disposição de mais de 1500 crianças. É de referir que esta iniciativa contemplava os alunos do 1.º e 2.º ciclo e, este ano, foi expandido aos alunos do 7.º ano.

A proposta da RBMA pretende contrariar um crescente desinteresse pela leitura autónoma e lúdica verificado nas crianças a partir dos 10 anos. Nas salas de aula, as leituras habituais implicam um trabalho associado, seja interpretação de texto, seja perguntas gramaticais ou até somente desenho, o que pode desmotivar e conduzir à perda de interesse da leitura, que é desenvolvido e estimulado quando são mais pequenos.

Foi neste sentido que a Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja lançou a iniciativa “Ler Por Prazer”, em parceria com os docentes dos agrupamentos de escolas e as professoras bibliotecárias.

Refira-se que os livros escolhidos não pertencem ao currículo escolar nem ao Plano Nacional de Leitura, e no final do ano letivo, manter-se-ão nas escolas a enriquecer as respetivas bibliotecas.

