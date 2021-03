Paulo Vakulyuk do Clube de Natação de Torres Novas no Multination Júnior

O CNTN – Clube de Natação de Torres Novas participou na competição “Coimbra Rumo a Tóquio” com os nadadores Paulo Vakulyuk e Margarida Nicolau, ambos nadadores com percurso de seleções nacionais. João Gonçalves, também ele nadador do CNTN, competiu neste evento em representação da seleção de Angola.

O destaque da participação do CNTN vai para a obtenção do tempo de 55’’48 na prova de 100 mariposa do Paulo Vakulyuk que ficou assim a escassos 0.23 centésimos de segundo do mínimo para o Campeonato de Europa de Juniores (55’’25). Fica o “amargo” de boca de não ter alcançado o mínimo já neste evento, no entanto essa sensação é amplamente superada pela satisfação de ter ficado a menos de 1% do tempo exigido, o que cumpre o critério definido para participar no Multination Júnior a ter lugar em Kiev (Ucrânia) de 17 e 18 de Abril.

O Paulo e a Margarida alcançaram nesta competição 3 recordes distritais, 7 recordes do clube, 8 recordes pessoais.

JOVENS DÃO O EXEMPLO

O Paulo Vakulyuk e a Margarida Nicolau fazem parte de um grupo de 7 nadadores do CNTN que nunca estiveram impedidos legalmente de treinar após Junho 2020. No entanto, na prática, segundo o CNTN, foram sujeitos a longos e infundamentados períodos de paragens, foram obrigados a horários de treino que mais ninguém queria, investiram 4 a 5 horas do seu dia para estar na água apenas 60 a 70 minutos, entre outras situações muito desfavoráveis”. Segundo o Clube, “apesar de todas estas dificuldades, nunca foi posto em causa o princípio fundamental do Desporto, fazer o melhor possível em cada circunstância, nunca se queixaram e aproveitaram ao máximo o que era possível fazer em cada momento, mesmo sabendo que era muito longe do ideal e até do que poderia ter sido facultado, mesmo sabendo que iam competir em situação de desigualdade perante os que não estiveram sujeitos a estas restrições. Resumindo, deram o exemplo e esperamos que seja inspirador”.

REGRESSO À VISTA

O CNTN conta regressar com todas as equipas já no dia 5 de Abril. Ao longo dos últimos 2 meses e meio manteve os treinos em casa, tivemos formações internas online e proporcionamos a manutenção do convívio (virtual claro).

O CNTN deixa o “reconhecimento público para as nossas equipas dos diversos escalões que estão ansiosas pelo regresso”.

