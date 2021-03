Torres Novas investe 794 mil euros na nova Loja do Cidadão na Avenida João Martins de Azevedo

A adjudicação da empreitada «Instalação da Loja do Cidadão, na Avenida Dr. João Martins de Azevedo, em Torres Novas» foi aprovada, por maioria, com a abstenção do BE, à empresa Canas Engenharia e Construção, SA, pelo valor de 794.130,61 euros, acrescido de IVA, para um prazo de execução de 300 dias.

O edifício B do Convento do Carmo é composto por três pisos, sendo que os serviços da Loja do Cidadão serão instalados nos pisos 0 e 1, com a entrada principal a localizar-se na Avenida Dr. João Martins de Azevedo.

O piso térreo será ocupado por uma zona comum e pelos serviços do Espaço Cidadão, Espaço Empresa e Instituto dos Registos e Notariado (IRN).

No piso 1, além dos espaços comuns, serão alojados os serviços da Autoridade Tributária.

Recorde-se que o município efetivou uma candidatura com vista à instalação da Loja do Cidadão na cidade de Torres Novas, no edifício B do conjunto edificado do Convento do Carmo, que integrou o anteprojeto de arquitetura com o “layout” dos espaços a ocupar pela futura Loja do Cidadão, sendo o limite máximo de despesa elegível o valor de 350 mil euros.

Foi ainda celebrado protocolo de colaboração para a instalação e gestão com as entidades intervenientes, Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Instituto de Registos e Notariado (IRN) e Autoridade Tributária (AT).

