Câmara de Salvaterra de Magos investe mais 2,5 milhões de euros na beneficiação de 20 km da rede viária

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos prossegue a beneficiação da rede viária do concelho com o objetivo de continuar a melhorar a qualidade de vida das populações e as condições de circulação automóvel. Neste momento, decorrem trabalhos de repavimentação da Rua Luís de Camões, na Glória do Ribatejo, num investimento de 64.224,83€.

Em curso está também a pavimentação da Estrada da Serra, em Marinhais (troço entre a Estrada Militar e a Passagem de Nível), numa extensão de 1.680 metros, com um valor de 224.852,57€.

Em breve irá iniciar-se a empreitada de repavimentação de arruamentos nas freguesias de Foros de Salvaterra, Marinhais, Glória do Ribatejo e Granho, adjudicada à empresa Topbet, S.A., pelo valor de 242.286,99€, compreendendo uma extensão de cerca de 6 mil metros, a saber:

– Rua Imaculado Coração de Maria e de troço da Rua da Igreja em Foros de Salvaterra;

– Rua João Pinto Figueiredo, desde a Travessa da Escola até à Rua Pinhal da Casa, em Marinhais;

– Rua José Augusto Antunes Catarino, Largo D. Pedro I, Rua Alves Redol, Rua 5 de Outubro e Rua Santa Maria da Glória na Glória do Ribatejo;

– Rua 5 de Outubro (da Rua Principal até à Rua da Escola), Rua do Alecrim e Rua das Flores no Granho;

O Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Esménio explica também que “a Câmara Municipal tinha manifestado junto da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo a intenção de proceder à (re)pavimentação da Rua Bairro do Simões, da Rua António Sérgio e de outros arruamentos circundantes, em Marinhais, apelando à empresa que aproveitasse esta oportunidade para, dentro das suas limitações financeiras, substituir as condutas de água envelhecidas, já com várias roturas registadas e ampliar a rede de esgotos domésticos para o troço da Rua António Sérgio ainda não servido por esta infraestrutura.

Nesse sentido, e na sequência de Acordo de Cooperação estabelecido, “estão já em curso os trabalhos de substituição da rede de abastecimento de água e de ampliação das redes de esgotos domésticos e pluviais. A Câmara Municipal vai suportar os custos inerentes à execução da rede de esgotos pluviais e também de todos os trabalhos de (re)pavimentação das vias que serão objeto destas intervenções, o que faremos expectavelmente no ano corrente, dando algum tempo para ocorrerem os habituais assentamentos nas zonas onde foram abertas valas”, acrescentou.

Está também a decorrer o Concurso Público para a pavimentação das Ruas do Tanoeiro e Florbela Espanca (junto à Escola E.B. 2,3), em Marinhais e das Ruas 1º de Maio e Rua do Campo de Futebol, troço de ligação à E.N. 114-3, em Foros de Salvaterra, numa extensão de cerca de 3 mil metros e um valor base de concurso de 412.017,85€ (a que acresce IVA).

Foi igualmente lançado o concurso público para a pavimentação da Rua da Estação, em Marinhais (2,3 Km), com valor base de 239.851,50€ (a que acresce IVA) e os Serviços do Município preparam os procedimentos para o lançamento do concurso público para a pavimentação da Rua do Agricultor nos Foros de Salvaterra, da Rua do Convento e de alguns arruamentos das Gatinheiras em Salvaterra de Magos, entre os quais a Rua Moita do Sebastião, cerca de 3,5 Km e aproximadamente 300 mil € de obra.

Recentemente a Câmara Municipal realizou também intervenções de beneficiação da rede viária do Bairro Cova da Faia, em Muge e do Bairro Pinhal da Vila em Salvaterra de Magos, num total de investimento de cerca de três centenas de milhares de euros.

O concurso orçado em 740 mil €, que vai possibilitar construir vias pedonais ao longo de 2 Km da EN 367, entre a Rua Narciso Santos e a Rua da Cerâmica, em Marinhais, vai ser de novo lançado, porque ficou vazio,

O Presidente da Câmara Municipal sublinha que “apesar de todo este esforço financeiro da ordem dos 2,5 milhões de euros e que soma aos mais de 4,5 milhões de euros que já investimos na rede viária municipal, há ainda muito por fazer, em particular em novas pavimentações, por isso vamos continuar a fazer projetos, passo fundamental para saber os valores a investir, encontrar financiamento e a obra surgir. Estão já em curso projetos de pavimentação da Rua dos Combatentes e da Rua Sebastião Lopes Neves em Marinhais, assim como na Área de Expansão da vila de Salvaterra de Magos – Rua dos Campinos, Rua dos Trabalhadores Agrícolas e Rua Tratado de Salvaterra”.

“Face à dispersão do povoamento no concelho, a rede viária e a segurança rodoviária (construção de vias pedonais e de estacionamentos, bem como os arranjos urbanísticos) foram e vão continuar a ser a par da educação, cultura e desporto as prioridades do investimento municipal, pois são fundamentais para a fixação da população, o desenvolvimento dos mais novos e a atratibilidade do nosso território”, concluiu.

