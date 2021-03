Câmara do Cartaxo lança campanha IRS solidário

A autarquia apela aos munícipes para que atribuam 0,5% do seu IRS a instituições de solidariedade social com intervenção no concelho.

Pedro Magalhães Ribeiro destaca que “esta atribuição não tem qualquer custo para o contribuinte e será uma ajuda preciosa àqueles que na nossa comunidade cuida dos mais frágeis”.

A Câmara Municipal do Cartaxo lançou a campanha IRS Solidário, que vem “lembrar às cidadãs e aos cidadãos do nosso concelho a possibilidade de escolherem o destino a dar a parte do seu IRS”, explicou Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo.

O autarca destacou que “a decisão sobre o uso que vai ser dado a 0,5% do nosso IRS pertence a cada um de nós. Vamos entregar ao Estado ou a uma instituição que, na nossa comunidade, ajuda os mais frágeis. É para esta possibilidade de decidir, que a Câmara Municipal vem chamar a atenção”.

A autarquia disponibiliza ainda a designação e o número de identificação fiscal (NIF) das instituições de solidariedade social que têm intervenção no concelho.

A entrega da declaração anual do IRS – para os rendimentos auferidos em 2020 – arranca no dia 1 de abril e termina em 30 de junho. No momento do preenchimento da declaração anual do IRS ou da sua confirmação – para quem está abrangido pelo IRS automático – o contribuinte pode decidir entregar 0,5% do valor que ficaria para o Estado, a uma instituição sem ter, por isso, qualquer impacto no que tenha a pagar ou no reembolso a receber – esta atribuição não tem qualquer custo para o contribuinte.

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COM INTERVENÇÃO NO CONCELHO ÀS QUAIS PODE ATRIBUIR 0,5% DO SEU IRS

A FARPA – ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE PSICÓTICO

NIF 504798839

APAV – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VITIMA

NIF 502547952

APPACDM SANTARÉM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA MENTAL

NIF 504646850

ASAS – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO

NIF 513963561

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA DE PONTÉVEL

NIF 502061154

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – VILA CHÃ DE OURIQUE

NIF 502465034

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VALE DA PEDRA

NIF 504961357

ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE

NIF 513696628

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DA FREGUESIA DE PONTÉVEL

NIF 503675164

ASSOCIAÇÃO INCLUIR

NIF 503415367

ASSOCIAÇÃO O TEJO – CENTRO DE DIA DE VALADA

NIF 504700189

CÁRITAS PAROQUIAL DE VILA CHÃ DE OURIQUE

NIF 501411119

CENTRO DE DIA DA FREGUESIA DA LAPA

NIF 503727334

CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR SOCIAL DE PONTÉVEL

NIF 501790462

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

NIF 501396373

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

NIF 503247456

CLR PROJECT

NIF 513123709

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

NIF 500745749

IDADE TRANQUILA – COOPERATIVA SOCIAL CRL

NIF 507762061

JARDIM DE INFÂNCIA DO CARTAXO

NIF 500876797

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO

NIF 501118888

