Inscrições até dia 2 de abril para o Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race

A Câmara Municipal de Constância vai realizar o Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race – E-Redes, no próximo dia 3 de abril, cujas inscrições estão abertas até dia 2 de abril, uma prova que na sua versão original há mais de três décadas integra as Festas do Concelho de Constância / Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.

A pandemia COVID19 que infelizmente ainda alastra de uma forma devastadora um pouco por todo o mundo, veio alterar o nosso modo de viver, estar e pensar condicionando aquilo que julgávamos adquirido e garantido e transformando o quotidiano de modo avassalador. Contudo, a capacidade adaptativa e de reinvenção humana, criou e recriou novas realidades paralelas de continuidade e prosperidade, físicas e virtuais, às quais as iniciativas culturais e desportivas se estão a adaptar.

Integrado que no programa de desporto das Festas do Concelho de Constância, o Grande Prémio da Páscoa em Atletismo é um evento de grande projeção regional e nacional, que conta com centenas de participantes entre todos os escalões e com a participação de inúmeros atletas de elevado gabarito do atletismo nacional e internacional.

Neste contexto, e não sendo possível realizar pelo segundo ano as Festas do Concelho, surge o Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race – E-Redes uma iniciativa de cariz competitivo informal, sem classificações (formais) apenas com conferência de distância e tempo com recurso a sistema de GPS. À semelhança das restantes corridas virtuais que entretanto surgiram no panorama desportivo, a presente iniciativa diferencia-se no sentido de que decorre em simultâneo (todos os participantes iniciam ao mesmo tempo e à mesma hora) e existe transmissão de imagens (solicita-se ao participante que filme a sua participação e transmita, em direto, através da câmara do telemóvel, o percurso que se encontra a realizar). Essas imagens permitem aos participantes ver e ser vistos assim como eventuais espetadores que acompanhem a iniciativa através do Facebook e Youtube do município.

Todos os participantes irão receber um dorsal assim como um diploma personalizado, alusivo ao evento que terá a sua emissão iniciada pelas 10h00 da manhã, de dia 3 de abril, através do Facebook e Youtube do município de Constância.

O Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race – E-Redes conta com o patrocínio oficial da E-Redes e com os apoios da Associação de Atletismo de Santarém, tendo como media partners a Antena Livre, o Jornal de Abrantes e o mediotejo.net.

As inscrições poderão ser efetuadas on-line até ao dia 2 de abril, em www.lap2go.com

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...