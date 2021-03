“Mação, concelho amigo do idoso” ganha prémio autarquia do ano

A Câmara Municipal de Mação foi distinguida com o Grande Prémio Autarquia do Ano, com o projeto “Mação, um Concelho Amigo do Idoso”, no âmbito da sua participação na 2.ª edição do Prémio Autarquia do Ano. Os vencedores foram anunciados esta segunda-feira, segunda-feira, 29 de março 2021, ao final do dia.

O Prémio Autarquia do Ano é organizado pela Lisbon Awards Group e distingue o que de melhor se faz nas freguesias e câmaras do País. Nesta edição foram premiados 30 projetos, num total de 10 categorias e mais de 25 subcategorias.

O grande destaque veio para a Câmara Municipal de Mação, que arrecadou o Grande Prémio com o projeto “Mação, um Concelho Amigo do Idoso”.

Para Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação “este prémio vem dar alento a um projeto que acabam por ser vários e que têm um grupo de trabalho vasto composto por técnicos da Câmara, de várias áreas e a quem se deve muito este reconhecimento. Sendo um Município com uma taxa significativa de população idosa, cerca de 38%, distribuída por um território vasto, disperso e despovoado, composto por cerca de 120 localidades, este público-alvo assume-se como muito especial, que requer muita dedicação e atenção”.

Vasco Estrela sublinha ainda que “tudo aquilo que a Autarquia possa fazer para possibilitar que o seu dia-a-dia seja o mais agradável, enriquecedor e confortável possível, é uma aposta ganha. Esta distinção reforça a nossa convicção e a certeza de que é uma área de trabalho em permanente mudança, com desafios diários a quem daremos sempre e merecida atenção”.

Ana Firmo Ferreira, CEO Lisbon Awards Group, refere que “nunca como hoje fez tanto sentido premiar os projetos autárquicos mais inovadores e relevantes para os seus territórios e populações.”

O painel do júri desta 2ª edição foi constituído por Miguel Ribeiro Ferreira, CEO da Fonte Viva, Luís Nazaré, professor universitário do ISEG, Ana Firmo Ferreira, CEO do Lisbon Awards Group, Gonçalo Saraiva Matias, professor universitário na Faculdade de Direito da Católica Portuguesa, Paulo Padrão, diretor-geral do ECO e, ainda, Teresa Figueira, partner da Lift Consulting e Presidente da APECOM.

MAÇÃO, UM CONCELHO AMIGO DO IDOSO

Para o desenvolvimento das atividades junto dos idosos, a autarquia dispõe de três serviços: Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa, Clube Sénior e Universidade Sénior, desde 2012, criados no âmbito de um Programa denominado “Mação Um Concelho Amigo do Idoso”, uma política municipal para a população sénior e idosa, com respostas que promovem o desenvolvimento, a participação, a autonomia, a saúde física e psíquica, em prol da melhoria da qualidade de vida do idoso, tal como o seu enriquecimento social e cultural.

O Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa, pretendia ser uma resposta mais individualizada, é uma estrutura local, descentralizada, que presta um serviço público e gratuito, que tem como objetivo atender os munícipes idosos, no sentido de os apoiar na resolução de problemas de saúde mental e sociais. Contudo, a falta de recursos humanos tem limitado a sua capacidade de resposta e, este gabinete tem se centrado no atendimento pontual de pessoas com demência.

O Clube Sénior destina-se a idosos e adultos com idade igual ou superior a 50 anos. É uma forma, gratuita, de promover o envelhecimento ativo através de atividades descentralizadas, que promovem o bem-estar físico, psíquico e social.

Até 2017 eram 15 grupos, e os idosos tinham semanalmente atividade física e mensalmente Música e Ginástica Mental. Atualmente dispomos de 13 grupos e de 2017 até 2019 os idosos passaram a ter só a atividade física semanalmente e a musica quinzenalmente.

A Ginástica mental e a música, enquanto atividades de estimulação cognitiva, pretendiam ocupar os idosos mais isolados, mas também estimular o cérebro, prevenindo a doença de alzheimer, e desta forma, combater o isolamento e a solidão, em que muitos dos nossos idosos vivem.

Sendo Mação um Concelho com um povoamento disperso e envelhecido e, como forma de combater a exclusão social, para quem não tem como se deslocar, a autarquia assegura o transporte.

A Universidade Sénior é, para além de um projeto educativo e formativo, um projeto social e de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos séniores, assim como profilaxia para o isolamento e exclusão social.

Destina-se a pessoas a partir dos 50 anos, sendo uma forma de participação na sociedade de modo ativo, para que envelheçam ativamente e não dependam de terceiros.

A Universidade Sénior, com o apoio de professores voluntários e técnicos da autarquia, ministra disciplinas, contudo, funciona fora do sistema escolar, dando primazia à divulgação e convívio cultural, num sistema de educação informal, que não conduz à certificação. Este visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, em regime não formal, sem fins de certificação e num contexto de aprendizagem ao longo da vida.

Promovemos a continuação do sentido de responsabilidade e da capacidade dos seus alunos e o desenvolvimento de relações interpessoais e sociais.

Há toda uma política de âmbito ocupacional e social, de apoios de várias áreas, com destaque para os projetos recentes na área da saúde, ação social e solidariedade.

Para o futuro pretende-se com este projeto aumentar e capacitar de materiais as atividades já existentes de atividade física, ginástica mental, musica e criar mais atividades: dança, artes manuais, informática, trabalhar histórias de vida e memórias,… de modo a que as pessoas tenham um horário com diversas atividades, onde podem ocupar o tempo, conviver com outras pessoas e prevenir doenças do foro mental. É pretendido ainda, aumentar a capacidade de resposta deste projeto, que já mostrou provas de sucesso, desde 2012.

