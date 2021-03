Removidas coberturas com fibrocimento nas escolas de Coruche

A Câmara Municipal de Coruche iniciou ontem, dia 29 de março, os trabalhos de remoção de chapas de cobertura de fibrocimento contendo amianto na Escola Básica 2/3 Dr. Armando Lizardo. No curto prazo, também a Escola Básica do Couço será alvo de intervenção análoga.

Os trabalhos preveem a colocação de novas coberturas em painel sandwich e a execução de restantes tarefas de empreitada, nomeadamente tratamento de zonas pontuais com betão degradado, impermeabilizações e remates. Todas estas tarefas estão a ser executadas de forma a não causar transtorno ao normal desenvolvimento da atividade escolar. Posteriormente, em data a definir, será ainda intervencionada a Escola Secundária de Coruche, pelos mesmos motivos.



O objetivo primordial das intervenções consiste na substituição total das chapas da cobertura existente, que, além de apresentarem graves patologias e elevada vetustez, são constituídas por fibrocimento com amianto – materiais nocivos para a saúde dos utilizadores dos espaços a intervir. As estruturas existentes serão substituídas por coberturas constituídas por material mais resistente, com melhor capacidade acústica e térmica, bem como melhor adequação à função a que se destinam.

Uma vez identificadas diversas anomalias e danos nas chapas existentes, que claramente ultrapassaram o seu tempo de vida útil, apresentando várias quebras e infiltrações, a Câmara de Coruche irá proceder também a intervenções de reparação e manutenção, nomeadamente no que respeita à limpeza de caleiras e platibandas, bem como à pintura de paramentos exteriores dos torreões e demais atravessamentos,

como sejam alçapões ou chaminés. As operações preveem financiamento a 100% por fundos comunitários.





Escola Básica 2/3 Dr. Armando Lizardo

A intervenção na Escola Básica 2/3 Dr. Armando Lizardo, que acolhe 397 alunos, consiste na substituição das chapas de fibrocimento por outras em painel sandwich com 50 mm espessura, mantendo a estrutura de suporte das mesmas, numa área de 2.467,22 m2. Valor do investimento: 153.403,34€.



Escola Básica 1/2/3 + Jardim de Infância do Couço

A intervenção na Escola 1/2/3 + J.I. Couço, que recebe 155 alunos, consiste também na substituição das chapas de fibrocimento por outras em painel sandwich com 50 mm espessura, mantendo a estrutura de suporte das mesmas, numa área de 2.138,20 m2. Valor do investimento: 122.192,87€.



Escola Secundária de Coruche

A Escola Secundária de Coruche, com população estudantil de 592 alunos, será alvo de intervenção similar após conclusão do procedimento de contratação pública, mas numa área de 3.130,98 m2. Valor do investimento: 190.857,10€.

