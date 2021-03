Feira Social Digital aborda importância da formação digital e modelo de gestão de desempenho dos recursos humanos

A última das nove sessões do ciclo “Café In Digital Social”, realizado ao abrigo da Feira Social Digital, decorreu a 30 de março, com a participação de cerca de 30 entidades e empresas da região. Em cima da mesa, esteve a premente necessidade de digitalização – com a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém a apresentar o Emprego+Digital, projeto de formação que pretende reforçar as competências digitais dos empregados – bem como a necessidade de adoção de um modelo de gestão de desempenho dos Recursos Humanos das entidades da Economia Social.

António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT tomou a palavra no último dos workshops da Feira Social Digital e, em jeito de balanço, referiu que “a feira foi o maior certame digital que realizámos até hoje. Mais de 13.000 pessoas já visitaram a feira e os seus expositores”. Ficou, por isso a promessa de voltar “em 2022, com inovações”. Quanto ao ciclo de workshops – CAFÉ IN Digital Social – no conjunto das nove sessões participaram cerca de “450 pessoas, o que nos permitiu perceber quais as temáticas mais procuradas e delinear a estratégia futura”.

Sónia Lobato, Presidente da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém, parceira da Feira Social Digital, referiu-se ao tema desta última sessão online como “ambicioso”, representando ainda um desafio para o Terceiro Setor. Congratulou ainda a NERSANT pela iniciativa e por “não ficar refém do Covid, adaptando os seus serviços para apoiar as suas empresas e entidades”.

Mário Machado, do Banco Montepio, interveio de seguida, relevando “o interesse dos temas apresentados no ciclo de sessões”. “Fechar com este tema é fechar em grande”, disse ainda, acrescentando que a última sessão da Feira Social Digital “não é o fim de um ciclo, mas sim o início de um novo ciclo onde a parceria já antiga com a NERSANT se renova para criar boas soluções para as entidades. A Feira Social Digital foi um bom mote para nos reinventarmos nestes novos tempos tão desafiantes”.

O tema da formação digital foi posteriormente apresentado por Luís Roque, Vogal da Comissão Executiva da NERSANT e responsável pelo Departamento de Formação e Qualificação da associação, que deu a conhecer o programa de formação financiado Emprego+Digital, que dispõe de diversos cursos na área digital, a custo zero, para os trabalhadores das entidades e empresas da região de Santarém. Os cursos, informou, têm como objetivo responder às necessidades transversais das empresas, quer ao nível das tecnologias da informação e comunicação, quer ao nível da operação digital de equipamentos e da sua manutenção, elencando de seguida algumas das ações de formação com inscrições abertas no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/emprego-digital/. As mesmas não têm qualquer custo nem para as entidades empregadoras, nem para os participantes, uma vez que são financiadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Fundo Social Europeu.

O Modelo de Gestão e Desempenho dos RH foi apresentado por Luís Marques, da empresa Fórmula do Talento. O profissional explicou que a análise e acompanhamento do desempenho de um colaborador é uma etapa essencial na gestão de pessoas e equipas e é fundamental para avaliar (e eventualmente compensar) o impacto do desempenho de cada colaborador no cumprimento dos objetivos da organização. Trata-se, também, de uma ferramenta eficaz para manter os colaboradores motivados, potenciar o seu desenvolvimento e gerir as suas expetativas, promover o diálogo ativo entre o colaborador e a sua chefia, analisar qual deverá ser o plano de desenvolvimento do colaborador, tendo sempre por base os objetivos de negócio. Luís Marques centrou-se de seguida nos cuidados a ter para criar um Modelo de Gestão de Desempenho, nomeadamente timings, responsáveis e fases.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...