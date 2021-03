PSD de Santarém diz que “a variante que o PS não quer é a beneficiação que Santarém precisa”

Em comunicado, o PSD de Santarém afirma que “o Concelho precisa da Variante, precisa de uma nova estação, precisa de ter as suas encostas estáveis e de todo o desenvolvimento que pode ser trazido com esta obra estruturante, pelo que, desafia o PS a provar que consegue defender os interesses dos scalabitanos”.

A construção da Variante da linha do Norte na zona de Santarém, entre o Vale de Santarém e o Entroncamento é, há décadas, uma obra estruturante para o desenvolvimento do concelho e Distrito de Santarém, assim como fundamental para garantir a segurança de pessoas e bens que circulam na Linha do Norte.

A construção da Variante à Linha do Norte chegou a ser anunciada em 2008, pelo Ministro Mário Lino, mas desde essa altura que o troço entre Azambuja e Entroncamento não teve uma única requalificação estruturante, sempre com a promessa da construção da Variante.

No comunicado, o PSD recorda que “em janeiro de 2019, na primeira versão do PNI2030, do então Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques (PS), a construção da Variante era um projeto visto como estruturante da rede ferroviária nacional e, como tal, inscrito no documento.

“Infelizmente, em finais de 2020, já com o atual ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, este projeto, por decisão política do atual Governo Socialista, foi retirado do PNI2030, posição essa tornada irrevogável pelo Governo Socialista, apesar de todos os esforços e diligências do PSD, e em especial do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, para a reversão dessa situação, que muito prejudica Santarém”, afirma o PSD Santarém.

“Recentemente, foi com estupefação que tomámos conhecimento de que, dos Projetos de Resolução apresentados pelos diversos partidos na Assembleia da República, relacionados com a requalificação da Linha do Norte, o único que não propõe a alteração do traçado e a construção de uma Variante a Santarém é o do Partido Socialista (PS), em cuja

bancada parlamentar pontua o agora candidato à Câmara Municipal de Santarém por esse partido, Manuel Afonso.

O PS é, portanto, o único partido político a fugir do que sempre tomámos por consensual”, acusa o PSD.

O PSD critica também o movimento Mais Santarém, considerando “uma pura manobra de diversão, ou manifesta contradição, com a apresentação de uma nova proposta de traçado, que aproxima a linha férrea ainda mais do rio Tejo, mas que igualmente seria uma variante e fora dos planos do Partido Socialista, com quem se vão coligar brevemente”.

O PSD de Santarém salienta que “repudia esta posição do PS, que ataca frontalmente os interesses de Santarém. O Concelho precisa da Variante, precisa de uma nova estação, precisa de ter as suas encostas estáveis e de todo o desenvolvimento que pode ser trazido com esta obra estruturante, pelo que, desafiamos o PS a provar que consegue defender os interesses dos scalabitanos”.

