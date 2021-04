BE, PAN e PEV discutem acordo UE-Mercosul

Para aprofundar a discussão sobre as consequências do acordo de livre comércio, assinado em 2019, entre a União Europeia e o bloco económico do Mercosul, a Rede Stop UE-Mercosul promove um Webinar de acesso livre intitulado “América do Sul – Europa: que futuro?”.

Os participantes apresentarão as suas propostas formais de alteração dos termos do Acordo UE-Mercosul e dispõem-se a conversar com juventudes partidárias e as associações da rede. Haverá, igualmente, espaço de intervenção do público através das redes sociais.

A Rede Stop UE-Mercosul, constituída por 25 associações e coletivos portugueses tais como a Greve Climática Estudantil, a Quercus, o Coletivo Andorinha e a Plataforma TROCA, está articulada com outros movimentos semelhantes sediados por todo o mundo e integra a Aliança internacional Stop EU-Mercosur para alertar as populações sobre os riscos climáticos, ambientais, sócio-económicos e patrimoniais, caso este acordo seja ratificado nos próximos meses. A rede recentemente publicou um vídeo onde denuncia as “facetas perversas” do acordo comercial.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...