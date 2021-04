Concluída a requalificação da ER 361 entre Amiais de Cima e Alcanena

A Infraestruturas de Portugal informa que hoje dia 1 de abril, vai abrir ao tráfego o troço da ER361 entre as localidades de Monsanto e Alcanena, numa extensão de cerca de 3,5 km, no âmbito da empreitada de requalificação do troço da ER361, entre Amiais de Cima e Alcanena.



Trata-se do 2.º troço desta empreitada, entre os quilómetros 65,415 e 68,910, cuja intervenção teve como principal objetivo a eliminação de curvas e o alargamento da largura da plataforma rodoviária de modo a melhorar as condições de visibilidade e segurança, bem como a beneficiação do pavimento e reformulação dos sistemas de segurança rodoviária, nas zonas em que a intervenção coincide com o traçado existente.

Envolvendo um investimento de 3,2 milhões de euros, a empreitada de requalificação da ER 361 entre Amiais de Cima e Alcanena, tem como principal objetivo a melhoria dos níveis de mobilidade e segurança desta via que se constitui como um dos principais eixos rodoviários de ligação entre Alcanena e Rio Maior.



A empreitada envolve a retificação de traçado em dois lanços localizados antes e depois da localidade de Monsanto, e a beneficiação geral do restante troço através da execução de intervenções relevantes ao nível do pavimento, no sentido de recuperar os níveis de qualidade e capacidade estrutural, na reformulação de interseções, na readequação e substituição do sistema de sinalização e equipamentos de segurança existentes e na reabilitação e/ou substituição do sistema de drenagem existente.

Para o Município de Alcanena, a obra reveste-se de uma enorme importância pela necessidade de melhorar as acessibilidades locais e regionais, sendo há muito aguardada pelo Município de Alcanena e pela Junta de Freguesia de Monsanto.



Para Fernanda Asseiceira, Presidente da Câmara de Alcanena “a proximidade e o diálogo com as autarquias e a compreensão da população, têm sido de grande relevância para a boa evolução desta empreitada, que representa uma das maiores obras que beneficiam o território do concelho de Alcanena, garantindo excecionais condições de mobilidade e de segurança rodoviária para as pessoas e para as empresas de toda a região. Hoje, é já uma realidade mais um troço concluído, de enorme relevância para o concelho de Alcanena.”

