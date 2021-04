Inquérito – Concorda com a atribuição do nome do dramaturgo Bernardo Santareno ao Hospital de Santarém?

Toque na imagem, veja o vídeo e responda às duas perguntas

Concorda com a atribuição do nome do dramaturgo Bernardo Santareno ao Hospital de Santarém? Veja este vídeo interativo do Mais Ribatejo e dê-nos a sua opinião: qual o nome que gostaria de ver associado ao Hospital?

A Assembleia da República aprovou no dia 18 de fevereiro de 2021, uma recomendação ao Governo para que atribua ao Hospital Distrital de Santarém o nome de Hospital Bernardo Santareno. Porém, a proposta está longe de merecer consenso.

O Projecto de Resolução n.º775/XIV/2.ª foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP, tendo como primeiro subscritor o deputado eleito pelo distrito de Santarém, António Filipe. A recomendação contou com os votos a favor de todos os deputados menos os 79 do PSD que votaram contra e os do CDS-PP, do PAN e do Chega que se abstiveram.

Os autores da proposta recordam que “ José Miguel Noras sugeriu publicamente a atribuição do nome de Bernardo Santareno ao Hospital Distrital de Santarém“, na celebração do centenário de Bernardo Santareno. A proposta foi tornada pública pelo ex-presidente da Câmara de Santarém, na apresentação da biografia da sua autoria com o título Bernardo Santareno –da Nascente até ao Mar, em novembro de 2020.

No entanto, mesmo em Santarém, a proposta não colhe consenso, considerando que o dramaturgo devia dar o nome a uma futura sala de espetáculos na cidade.

Quanto ao Hospital, surge como alternativa o nome do benemérito João Afonso, o fundador do Hospital de Jesus Cristo que, em 1426, passou a integrar todos os hospitais e albergarias que existiam em Santarém. O Hospital de Jesus Cristo passou a ser gerido em desde 1608 pela Misericórdia de Santarém, criada em 1500. Em 1985 o velho Hospital de Jesus Cristo deixou de funcionar no antigo Convento de S. Francisco do Sítio, passando a ocupar o novo edifício em São Domingos, passando a adotar a designação oficial de Hospital Distrital de Santarém.

Neste inquérito do Mais Ribatejo queremos saber a sua opinião: Concorda com a atribuição do nome do dramaturgo Bernardo Santareno ao Hospital de Santarém?

Veja este pequeno vídeo, dê-nos a sua opinião sobre se concorda em dar o nome do dramaturgo ao Hospital ou se em alternativa responda qual o nome que gostaria de ver associado ao Hospital.

