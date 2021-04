O Município de Azambuja assinala o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, no dia 02 de abril, associando-se ao movimento internacional “Light it up Blue”. Esta iniciativa consiste em “pintar” o mundo de azul, nomeadamente através da iluminação de edifícios e monumentos, com o intuito de sensibilizar e consciencializar para a problemática do autismo, que afeta mais de 1% de todas as crianças do mundo.

A autarquia aceitou o desafio e vai iluminar de azul o edifício do Posto de Turismo de Azambuja e a chaminé localizada no Jardim Urbano – Dr. Joaquim A. Ramos.

O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo foi instituído pela ONU em 2007, que definiu a data de 02 de abril como marco da mobilização mundial, que tem como objetivo esclarecer o que é o Autismo e disseminar informações sobre a importância do diagnóstico e da intervenção precoce. Neste âmbito foi criado o movimento de apoio ao autismo, “Light it up blue”. É um movimento global que tem vindo a conquistar a adesão de importantes entidades. Em Portugal, o Movimento é liderado pela Associação Vencer Autismo, entidade que tem por objetivo ajudar pais e crianças com autismo, fornecendo informação, meios e apoio terapêutico e psicológico a todos aqueles que, direta ou indiretamente, convivem com pessoas portadoras de autismo.

Para mais informações consulte o site Vencer Autismo

