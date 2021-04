Parque Empresarial do Sorraia atrai duas novas empresas que vão criar 70 empregos

A Câmara municipal de Coruche deliberou ontem , 31 de março, a atribuição dos primeiros seis lotes da Zona Industrial do Monte da Barca – Norte (ZIMB-N), no Parque Empresarial do Sorraia, a duas empresas portuguesas do domínio de especialização “Alimentação e Floresta”.

As unidades industriais a instalar representam a criação de 70 postos de trabalho e um investimento agregado de aproximadamente 40 milhões de euros. Ambos os projetos, que visam empregar recursos endógenos locais e regionais, estão perfeitamente alinhados com a estratégia de localização empresarial definida pelo Município de Coruche, numa lógica de valorização e diversificação da estrutura económica do Concelho.

50 lotes disponíveis no novo parque empresarial

Após infraestruturação dos primeiros 50 lotes do Parque Empresarial do Sorraia, realizou-se a primeira fase de venda, cujo prazo terminou a 26 de fevereiro. A área disponível localiza-se entre a EN 119 e a EN 114, encontrando-se delimitada a norte pelas unidades industriais preexistentes da empresa Arrozeiras Mundiarroz e, a sul, pela Zona Industrial do Monte da Barca (ZIMB). Os lotes disponíveis destinam-se sobretudo à fixação de empresas com atividades no domínio “Alimentação e Floresta”, dando-se primazia a atividades inovadoras, de investigação e desenvolvimento tecnológico, preferencialmente nos sectores agro-industrial, alimentar e agro-florestal.

Indústria de pellets investe 39 milhões de euros e cria 50 empregos

Segundo a Câmara, “é o caso de ambos os projetos aos quais foram atribuídos os lotes. O plano de negócios apresentado por uma das empresas em causa assenta em quatro lotes de terreno numa área total de 46.372 m2 e prevê a criação de 50 postos de emprego qualificado num montante de investimento proposto de 39 milhões de euros. O referido plano de investimento prevê a instalação de uma nova unidade industrial para produção de pellets, cuja matéria-prima é a biomassa resultante da floresta e da agricultura. A nova unidade industrial contemplará áreas de produção, armazenamento e embalagem, controlo de acesso, serviços técnicos de apoio à atividade e área administrativa e serviços”.

A estratégia empresarial da empresa produtora de pellets visa a implementação de uma área de negócio com forte capacidade exportadora, capaz de satisfazer as necessidades dos mercados nacional e internacional, prevendo-se a exportação para os mercados de Dinamarca, Holanda e Inglaterra. Além de introduzir inovação na estrutura económica do Concelho, o projeto assegura a valorização de recursos florestais e agrícolas da região, sendo certo que o fabrico de pellets de madeira requer a utilização de recursos endógenos locais e regionais, nomeadamente madeira de

pinheiro, eucalipto, acácia, raízes e biomassa florestal, mas também resíduos agrícolas.

Indústria de queijos e enchidos investe 700 mil euros e cria 20 postos de trabalho

À segunda empresa, desta feita com atividade nos setores agro-alimentar, de comércio e turismo, foram atribuídos dois lotes com área total de 1.455 m2. O projeto irá gerar 20 postos de trabalho num investimento proposto de 700 mil euros. O seu plano de investimento prevê a instalação de uma unidade de cura e afinação de queijos, presuntos e enchidos, e ainda de uma área de venda ao público, com provas dos produtos comercializados, de marca própria. Baseando a estratégia empresarial na introdução de produtos nas grandes cadeias de distribuição e comercialização, a

empresa pretende ainda dinamizar a atividade através de ações de degustação e outros eventos, estabelecendo parcerias com empresas e agentes turísticos. O projeto, que assenta na utilização de recursos provenientes de Alentejo e Ribatejo, irá destinar 70% dos produtos para o mercado nacional e 30% para o mercado internacional.



O Parque Empresarial do Sorraia constitui um empreendimento de enorme relevância económica para o Concelho de Coruche, mas também para o País. Dando resposta à procura por áreas empresariais que ofereçam lotes de terreno para implantação de atividades económicas e industriais, o Parque assegura o sucesso a preços que fomentam, por um lado, a competitividade empresarial, e que promovem, por outro, a competitividade territorial do concelho na captação de investimento e na localização de empresas capazes de gerar valor acrescentado e emprego. “A afirmação de Coruche como um espaço para “Investir e Trabalhar” está sustentada pelo forte compromisso do Município, empenhado em assegurar um ecossistema favorável ao desenvolvimento da atividade empresarial na região”, conclui a nota da autarquia.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...