Sugestão Dia Internacional do Livro Infantil – “A Estrelinha que muda de cor”

Nova história para ajudar as crianças, a partir dos três anos, a gerirem de forma saudável as suas emoções, sobretudo nestes tempos de pandemia e isolamento social.

Webinar gratuito de apresentação no próximo dia 07 de abril às 18h30, com as autoras Ivone Patrão e Filipa Pimenta, acompanhadas pela reitora do ISPA Isabel Leal, pela cantora Rita Redshoes e pela ilustradora Mónica Catalá.

As psicólogas e investigadoras Ivone Patrão e Filipa Pimenta, e a editora PACTOR Kids, apresentam o novo conto infantil “A Estrelinha que muda de cor”. O terceiro livro da nova marca editorial é para crianças, mas também para os pais, educadores e professores ensinarem a gerir as emoções de forma saudável.

Uma aventura colorida e divertida que conta a história de uma estrelinha especial, que muda de cor consoante as emoções que sente: cinzenta, quando está triste; cor-de-rosa, quando está envergonhada; verde, quando está feliz; laranja, quando se zanga; vermelha, quando fica furiosa; roxa, quando tem medo; azul, quando fica surpreendida; castanha, quando sente nojo por alguma coisa. No meio de tantas emoções, é difícil à Estrelinha controlar o que sente.

Através desta história, as autoras querem ajudar a encarar as emoções com naturalidade, sendo algo que os adultos podem transmitir às crianças para uma maior aprendizagem das mesmas, ensinando o seu controlo de forma divertida e ao mesmo tempo educativa.

Abordando a regulação emocional e a socialização, “A Estrelinha que muda de cor”, recomendada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e com o apoio científico da Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde e da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, inclui também dicas parentais e uma atividade para fazer na escola.

A apresentação do livro realiza-se na próxima quarta-feira, 07 de abril, pelas 18h30, através do webinar gratuito “Pandemia: Como ajudar a criança a gerir as suas emoções?”, transmitido na página de Facebook da editora, e que contará com a participação da reitora do ISPA e psicoterapeuta, Isabel Leal, da cantora e compositora Rita Redshoes, da ilustradora Mónica Catalá, e das autoras Ivone Patrão e Filipa Pimenta. Link para inscrição: bit.ly/wb-estrelinha

Na mesma data será também lançado site OGA – Outstanding Growth Academy, um projeto de investigação/ação desenvolvido pelas autoras na área da Psicologia, em articulação com as diferentes esferas da vida das pessoas que influenciam a sua saúde e felicidade.

A PACTOR Kids é uma marca de livros infantis com o objetivo de colocar a Psicologia ao serviço dos pais, educadores e professores. Tem por base o conceito “Outstanding Growth”, que apela ao desenvolvimento do potencial de cada pessoa e da exploração de competências de cada criança.

Principais conteúdos:

Regulação emocional e socialização;

Dicas parentais para ajudar as crianças a aprenderem a encarar e a gerir as suas emoções.

Sobre o livro:

“A Estrelinha que muda de cor”

PVP: 14,41€

ISBN: 978-989-693-123-0

Nº de páginas: 48

Sobre as autoras:

Ivone Patrão

Reconhecida Psicóloga Clínica e da Saúde, com mestrado e doutoramento em Psicologia da Saúde (ISPA). Terapeuta familiar e de casal (SPTF), desenvolveu, durante 20 anos, intervenção clínica no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com crianças, jovens e famílias. É também docente e investigadora no ISPA e no Applied Psychology Research Center Capabilities and Inclusion (APPsyCI), com publicação de vários artigos científicos e livros. Coordenadora do projeto #GeraçãoCordão – Comportamentos e dependências online, que deu origem a um livro de sucesso. Coautora do jogo Missão 2050 – Promoção do uso saudável das tecnologias.

Filipa Pimenta

Psicóloga Clínica e da Saúde, com mestrado e doutoramento em Psicologia da Saúde (ISPA). Terapeuta familiar e de casal (SPTF). Desenvolveu, durante 20 anos, intervenção clínica no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com crianças, jovens e famílias. Docente e investigadora no ISPA e no Applied Psychology Research Center Capabilities and Inclusion (APPsyCI), com publicação de vários artigos científicos e livros. Coordenadora do Projeto #GeraçãoCordão – Comportamentos e dependências online. Coordenadora do livro Intervenção em Ciberpsicologia. Coautora do jogo Missão 2050 – Promoção do uso saudável das tecnologias.

Ilustração de Mónica Catalá:

Ilustradora há mais de 20 anos, entre os seus variados trabalhos destacam-se livros infantis, livros ilustrados e ilustrações para manuais escolares. Ganhou a capa anual de design da Grafik e as mascotes e livros infantis dos hotéis Vila Galé. Colabora com a Visão Júnior há 14 anos e é autora da marca Milhoroxo, que tem um projeto inovador com pinturas e ilustrações feitas em 3D.

