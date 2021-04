Estudante do Cartaxo burlada em 200 euros através do MB Way

Uma jovem do concelho do Cartaxo tentou vender um amplificador no OLX e acabou por ser burlada em 200 euros através da aplicação MBWay.

A jovem apresentou queixa na GNR, após ter sido burlada por uma desconhecida que se fez passar por compradora para um amplificador que colocou à venda no site OLX, por 350 euros. “Não tinha conhecimento do funcionamento da aplicação do MB Way, pois só tinha instalado a app na véspera, pelo que quando a mulher me deu as instruções para proceder ao pagamento, eu confiei e deixei-me convencer a emitir um código que permitiu à suposta compradora fazer, não o pagamento, mas um levantamento numa caixa multibanco que, depois, verificámos que foi feito em Lisboa”, contou-nos a jovem, preferindo não se identificar.

“Ao contar esta experiência quero apenas alertar outras pessoas para que não se deixem enganar”, afirma. Ainda assim, a aplicação apenas permitiu que fosse feito o levantamento máximo de 200 euros, e não os 350 euros que era o preço do amplificador. “Ainda tentei contatá-la para o número de telemóvel que usou, advertindo-a de que iria apresentar queixa nas autoridades, mas ele apenas respondeu por mensagem que sim”, adianta.

A jovem do concelho do Cartaxo reportou o caso ao banco, que suspendeu a conta, e apresentou queixa na GNR que está a averiguar a situação. Já foi identificado o local onde foi feito o levantamento, seguindo agora o rasto do número de telemóvel usado pela burlona.

GNR já registou este ano mais de 18 burlas com MBWay no distrito de Santarém

Contatado pelo Mais Ribatejo sobre as burlas informáticas através do MbWay, o Comando Territorial da GNR de Santarém refere que só este ano (até final de fevereiro) já tinham sido recebidas 18 denúncias por burlas com MB Way no distrito de Santarém.

Segundo a GNR, as burlas que ocorrem com mais frequência são as relacionadas com a forma de pagamento, incidindo, sobretudo, em negócios online para compra e venda de objetos e em sites de artigos usados. Os burlões utilizam o desconhecimento das vítimas que, ou não têm o serviço ativo, ou tendo-o, não sabem utilizar devidamente a aplicação.

Das ocorrências registadas, a GNR apurou que, por norma, o suspeito contacta a vítima, mostrando-se interessado em comprar determinado produto que está à venda online (ex: redes sociais, plataformas de venda online) e refere que pretende efetuar o respetivo pagamento através da plataforma MB WAY, alegando ser uma forma mais fácil e eficaz.

