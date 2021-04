App CTT Comércio Local alarga oferta de portes gratuitos até 15 de abril

Os CTT – Correios de Portugal estão a apoiar os pequenos comerciantes na venda dos seus produtos online, através da aplicação CTT Comércio Local, um serviço digital que facilita a presença online dos comerciantes locais e dos pequenos produtores e através do qual é possível encomendar produtos regionais, com entregas em Portugal Continental no dia seguinte.

Até ao dia 15 de abril, os CTT estão a oferecer os portes de envio dos produtos comprados através da aplicação, apelando também aos portugueses que apoiem os pequenos comerciantes e a economia nacional, realizando o download da aplicação, beneficiando destas ofertas e assim contribuindo para a manutenção dos negócios locais.

Existem já mais de uma centena de produtores locais que disponibilizam os seus produtos na aplicação dos CTT, nomeadamente dos Municípios das Caldas da Rainha, Espinho, Penafiel, Vila Real, Viseu, Arouca, Fundão, Vila Real de Santo António e Lisboa assim como a Associação Empresarial de Felgueiras e a Associação Comercial e Industrial de São João da Madeira, a InvestBraga e a Inovagaia.

O serviço CTT Comércio Local é uma oferta inovadora que permite que os produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas atividade de comercialização física, passem a ter uma plataforma eletrónica (neste caso uma aplicação) onde podem vender os seus produtos, gerando negócio de comércio eletrónico. Desta forma, permite que os comerciantes locais possam expor e escoar os seus produtos online, e que os clientes efetuem as suas compras a partir da segurança do seu lar, em todo o País com entrega no dia seguinte.

Este serviço ajuda a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional, em linha com a aposta dos CTT em produtos e serviços digitais inovadores para as diferentes necessidades de todos os clientes, dos particulares às grandes empresas, passando pelos pequenos comerciantes e produtores locais. Com esta aposta, os CTT reforçam a sua missão de apoiar a transição digital destas empresas e produtores que, de outra forma, dificilmente teriam acesso a uma plataforma online para a venda dos seus produtos.

A solução, desenvolvida em parceria com a empresa portuguesa Localshop, é fornecida às autarquias e associações empresariais, que por sua vez a disponibilizam aos comerciantes e produtores locais, que passam a ter os produtos das suas lojas disponíveis nesta aplicação. O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes e produtores estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito e receber comodamente as compras em sua casa.

O e-commerce é uma das alavancas do crescimento dos CTT onde a Empresa tem vindo a reforçar a sua aposta operacional e de produto, subindo na cadeia de valor com a disponibilização de plataformas e serviços integrados de venda online. O CTT Comércio Local complementa a oferta digital que os CTT já disponibilizam aos seus clientes e que, nos últimos meses, foi reforçada com as ofertas: Criar Lojas Online, Feiras e Showrooms Digitais e o Cartão Escolar Pré-Pago para Municípios.

