Município de Azambuja investe quase um milhão de euros no Parque da Milhariça em Aveiras de Cima

Está a decorrer, conforme programada, a empreitada de “Beneficiação do Parque da Milhariça, em Aveiras de Cima”. Este projeto do Município de Azambuja consiste na criação de uma área de recreio e lazer num terreno com cerca de 12 mil metros quadrados, na margem direita da Ribeira da Milhariça. O local é contíguo ao espaço urbano da vila de Aveiras de Cima, e funcionará como equipamento de reforço da qualidade de vida e elemento agregador das várias gerações da população local.

No dia 31 de março, o Presidente da Câmara Municipal de Azambuja – Luís de Sousa e o Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – António Torrão, realizaram uma visita informal ao futuro Parque da Milhariça em Aveiras de Cima, para acompanhar a evolução das obras.

Nesta fase mais recente da obra, o edifício para os serviços de apoio aos utilizadores do parque já está com um avançado progresso, continua a ser desenvolvido trabalho de definição dos espaços e arruamentos com a colocação de grandes blocos de betão que terão outra dupla função, como taludes às futuras zonas verdes e como bancada para assistir às atividades no futuro campo de jogos. Em simultâneo, vai decorrendo a preparação e compactação dos diferentes pisos, nomeadamente, na área destinada à implantação do recinto polidesportivo.

Destaque-se, efetivamente, que o núcleo central deste parque será um campo de jogos polidesportivo descoberto. Em redor do campo, haverá um edifício de apoio, com snack-bar, balneários de serviço ao campo e instalações sanitárias públicas. O referido edifício disponibilizará um espaço de esplanada, por sua vez voltada para duas áreas de equipamentos infantis, uma vocacionada para a faixa etária dos 6 aos 10 anos e outra com equipamentos destinados a crianças entre os 2 e os 6 anos.

O projeto contempla, ainda, áreas de estacionamento, um circuito de manutenção com aparelhos para a prática de exercício físico, bem como zonas arborizadas e ajardinadas. A obra contemplará a construção de um passadiço sobre a Ribeira da Milhariça, valorizando este recurso natural ribeirinho, e com os objetivos de ampliar os acessos ao parque e promover a sua plena integração no contexto urbano da Vila de Aveiras de Cima.

Trata-se de um investimento municipal no valor de 944 mil euros, num projeto que vem ao encontro de uma legítima aspiração dos habitantes de Aveiras de Cima e no qual o Município de Azambuja estava empenhado há longa data. A intervenção arrancou no passado mês de outubro e a empreitada tem o prazo de execução previsto de um ano.

