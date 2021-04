Nersant inicia curso de formação de formadores em formato totalmente e-learning

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém dinamiza há largos anos o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, que habilita os participantes para o exercício da profissão de formador. No dia 7 de abril, a associação vai realizar mais uma edição do curso em formato totalmente e-learning. As inscrições estão abertas.

A Formação Pedagógica Inicial de Formadores é um dos cursos da NERSANT com maior sucesso junto da comunidade, com a associação a dinamizar regularmente este curso por toda a região. Com centenas de formadores habilitados através deste curso, a formação assume agora uma nova modalidade, já autorizada pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional: a modalidade e-learning, o que possibilita a realização do curso totalmente à distância.

Esta nova modalidade de formação dispõe já de uma ação de formação em calendário e que vai arrancar já no próximo dia 7 de abril, realizando-se através da dinamização de sessões virtuais até ao dia 8 de junho, data em que se prevê encerrar a formação.

De referir que a frequência e conclusão com aproveitamento do curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores proporcionará aos formandos a aquisição e o desenvolvimento de competências no domínio pedagógico, o que lhes permitirá o exercício da função de formador nas áreas para as quais estão habilitados.

As inscrições para qualquer das ações de Formação Pedagógica Inicial de Formadores são realizadas no portal da NERSANT, pelo que os interessados em participar poderão desde já efetuar a sua inscrição no curso em https://www.nersant.pt/academia/formacao-de-formadores/. O curso tem um valor de investimento de 200 euros. Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.

