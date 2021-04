Novo Centro Escolar de Tomar abre segunda-feira e terá nome de D. Pedro IV

Na sequência de proposta da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Tomar aprovou a atribuição ao Centro Escolar da freguesia de Asseiceira, situado na Linhaceira, e que vai abrir portas aos alunos já no próximo dia 5 de Abril, do nome de D. Pedro IV.

O mais recente equipamento escolar do concelho vai assim ostentar o nome do vencedor da Batalha de Asseiceira, determinante na transformação de Portugal numa monarquia liberal e não absolutista, pondo fim à guerra civil da terceira década do século XIX. A escola, aliás, fica precisamente situada num dos extremos do campo de batalha, que se desenrolou nos campos entre Asseiceira, Linhaceira e Santa Cita. Este é também mais um passo na valorização do passado histórico do antigo concelho, e em particular do momento que o imortalizou na História de Portugal.

O novo equipamento, cujo projeto resultou de concurso de ideias e trabalho próximo com a comunidade educativa e foi depois escolhido pela Câmara Municipal em função dessas propostas, está devidamente adaptado às necessidades do número de alunos da freguesia e dota-a dos melhores e modernos instrumentos para a condução do processo de ensino aprendizagem.

A semana de férias escolares foi aproveitada para ser feita a mudança de alguns processos e outros materiais dos três espaços escolares atuais, bem como as últimas arrumações de mobiliário e equipamentos informáticos, estando agora tudo a postos para abrir portas aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo, bem como do espaço do ATL.

