Oficinas de Inteligência Emocional promovem sucesso escolar em Almeirim

Durante o segundo período letivo, as Oficinas de Inteligência Emocional desenvolvidas pelo Gabinete de Promoção do Sucesso escolar voltaram às escolas do Agrupamento de Fazendas de Almeirim, continuando o trabalho desenvolvido com os alunos do 1.º e do 2.º ano.

A “Horta das Emoções” chegou aos mais pequenos, tentando explicar-lhes que “as emoções que plantamos são aquelas que vamos colher”. Assim, “os nossos alunos puderam compreender que aquilo que recebemos dos outros está relacionado com o que lhes damos e fizeram uma exploração por este tema, sendo pequenos agricultores de emoções, e tiveram a ajuda de vários legumes caracterizados por diferentes expressões faciais.

Com a interrupção das aulas presenciais, também as oficinas ficaram em standby. No entanto, os promotores da iniciativa não quiseram terminar o período sem trazer mais alguns conteúdos de expressão emocional aos mais novos. Em conjunto com as professoras de 1.º e 2.º ano, foi feita uma viagem pelo mundo dos sonhos e pelos desejos que os alunos gostariam de concretizar no futuro. “Estes sonhos foram gravados em máquinas fotográficas construídas pelas crianças, com uma mensagem muito especial da Camila, a menina que não conseguia parar de sonhar, que ensinou aos mais pequenos a importância de sonhar e de trabalhar para a concretização desses sonhos“.

Segundo a nota do Gabinete, este trabalho continuará a ser desenvolvido no terceiro período, proporcionando a mais de 80 alunos um contacto diferente com o mundo das emoções.”

