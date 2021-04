Santarém presta homenagem a Salgueiro Maia

A Câmara de Santarém, as Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural e a Associação Salgueiro Maia prestaram hoje, dia 3 de abril, homenagem a Salgueiro Maia, no dia em que se assinala a data da morte do “Capitão de Abril”.

Inês Barroso, vice-presidente da autarquia scalabitana, João Luiz Madeira Lopes, presidente da Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural e João Caldeira, representante da Associação Salgueiro Maia, colocaram uma coroa de flores, junto à Estátua do Capitão de Abril, no Jardim dos Cravos, no dia que assinala 29 anos do seu desaparecimento, de modo a evocar, Salgueiro Maia, sem esquecer as contingências que o País atravessa, face à Pandemia COVID-19 e à necessidade de garantir condições e atitudes cooperantes e responsáveis, por parte de todos os cidadãos, adotando as recomendações das entidades oficiais.

Salgueiro Maia chefiou a coluna militar que a 25 de Abril de 1974 saiu de Santarém, rumo a Lisboa, para derrubar a ditadura do Estado Novo e instaurar a Democracia em Portugal.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...