Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas em formato digital

Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas está de regresso em formato digital, devido à pandemia Covid-19. Entre os dias 9 e 11 de abril poderá assistir a um conjunto de conteúdos dedicados à festa, à etnografia e às atividades ligadas à vitivinicultura do Concelho de Azambuja. Esta iniciativa é dinamizada pela Câmara Municipal de Azambuja, em parceria com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e a Associação Vila Museu do Vinho.

Refira-se que, devido às atuais circunstâncias provocadas pelo novo coronavírus, não é possível realizar a Ávinho nos moldes habituais, tendo o município adotado uma nova estratégia, recorrendo à página oficial de Facebook Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas, para comemorar a nossa festa.

Na programação destes três dias, pode-se contar com muita animação, desde Fados nas Adegas, vídeos etnográficos com os Ranchos Folclóricos do Concelho, a um Concerto com os “Camisas Negras”. No primeiro dia, a 9 de abril, sexta-feira, podem ainda contar com a inauguração e uma visita virtual à Exposição de Arte Urbana “Etapas do Ciclo da Vinha e do Vinho”.

No dia 10, sábado, terá destaque a gastronomia, com um momento de Showcooking com o Chef Daniel Sequeira, que será transmitido na página de Facebook.

No domingo, dia 11, o destaque será novamente o vinho. O dia começa às 15h00 com o lançamento do Catálogo de Vinhos do Concelho de Azambuja, destacando-se de seguida a 38ª edição do Concurso de Vinhos do Concelho e o anúncio dos vencedores da colheita de 2020.

Pelas 17h00 poderá assistir ao Workshop “À Descoberta dos Vinhos do Concelho” com o Escanção Rodolfo Tristão.

Aceite o desafio #ávinhoemcasa do Município de Azambuja, tome o seu lugar na sala, dê um passinho de dança em casa, prepare um copo de vinho, agarre numa caneca da ávinho e nos seus adereços preferidos e junte-se a nós! Partilhe uma fotografia de como é a ÁVINHO em sua casa, utilizando a #ávinhoemcasa. Porque juntos mantemos a tradição e celebramos a nossa identidade!

A organização lança o convite: “Em simultâneo, lançamos o desafio para decorar a sua janela ou varanda, de forma a engalanar as ruas de Aveiras de Cima e manter a tradição. Junte-se a nós e participe!”

