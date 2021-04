Azambuja comemora Dia Mundial da Saúde com um Webinar “Estado de Emergência? Que impacto na saúde intergeracional?”

O Município de Azambuja vai assinalar o Dia Mundial da Saúde, com um Webinar sobre o tema “Estado de Emergência? Que impacto na saúde intergeracional?”, que terá lugar na quarta-feira, dia 7 de abril, pelas 21h00.

Esta iniciativa pretende proporcionar a possibilidade de assistir a apresentações credenciadas e ter uma visão esclarecedora acerca da forma como as diferentes gerações vivenciam as atuais privações, a forma como são geridas e reconhecidas as emoções e as consequências a médio e longo prazo do contexto pandémico a que estamos sujeitos. Será, ainda, uma oportunidade de conhecer quais as respostas que a autarquia tem dado à população jovem, sénior e em geral, relativamente ao contexto COVID-19.

Este webinar contará com a presença da Vereadora Sílvia Vitor, responsável pelo pelouro de saúde e ação social da Câmara Municipal de Azambuja, a Dra. Raquel Raimundo – Presidente da Direção Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Psicóloga e Especialista em Psicologia da Educação e, o Professor Luís Jacob – Presidente-Fundador da RUTIS (Rede de Universidade Sénior), investigador e professor adjunto do ensino superior e empreendedor social.

A iniciativa é gratuita e deve realizar a sua inscrição em https://forms.gle/4D5ZJu3USRVhg8bc8

No dia 7 de abril, poderá aceder ao webinar através do seguinte link: https://zoom.us/j/4239284759 ou assistir em direto no Facebook do Município de Azambuja

É de referir que o Dia Mundial da Saúde foi decretado em 1948 pela Organização Mundial de Saúde na sua primeira Assembleia, com o objetivo de sensibilizar e promover a saúde em geral.

