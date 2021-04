Carlos Santana é candidato a presidente da Junta de Freguesia da Golegã

Carlos Santana é o candidato a Presidente da Junta de Freguesia da Golegã pelo movimento de cidadãos independentes da Golegã denominado “2021 é o Ano”, que se propõe concorrer às eleições autárquicas do concelho. Este movimento de cidadãos tem como missão apresentar à população um projeto alternativo e com credibilidade, alicerçado na competência dos seus elementos, mas também galvanizador face ao alargado espectro das personalidades que compõem o movimento, os quais se encontram bem implantados no tecido empresarial, associativo e cívico da comunidade.

O movimento independente, que congregará as diferentes listas de cidadãos eleitores a cada órgão, pretende concorrer a todos os órgãos autárquicos do concelho da Golegã – a Câmara Municipal da Golegã, Assembleia Municipal da Golegã e as Juntas de Freguesia de Azinhaga, Golegã e Pombalinho.

Assume como objetivos principais a “sustentabilidade económico-financeira do Município, numa estratégia de valorização dos espaços e instituições do concelho, entendendo e promovendo o associativismo do concelho como a força motriz da sua projeção e dinamização, a resolução dos problemas ambientais existentes, como meio essencial e imprescindível para a melhoria da qualidade de vida e salubridade da população do concelho, a projeção da marca “Golegã” e do Cavalo para benefício de toda a comunidade e a criação de uma forte e diversificada agenda cultural e desportiva, a par da potenciação dos equipamentos e infraestruturas já existentes, e das que se venham a criar“.

É, ainda, objetivo do movimento “a implementação de políticas sérias de incentivo à natalidade e de apoio à fixação das famílias, bem como a criação de elos de ligação ao tecido empresarial do concelho, facilitando o crescimento das empresas já existentes e criando condições para a captação de mais investimento, e o acentuar dos cuidados de manutenção e embelezamento dos espaços públicos“.



Na apresentação aos Goleganenses, Carlos Santana assume a candidatura a Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, como um “desafio proposto por um grupo alargado de independentes goleganenses que, tal como eu, têm uma paixão imensa pela nossa Golegã”.

Durante 30 anos, desempenhou funções de bancário ao serviço das três freguesias. Dedicou alguns anos ao serviço da Santa Casa da Misericórdia da Golegã. “Desde os meus 11 anos que me dedico a uma causa: a preservação dos usos e costumes das gentes da Golegã, em conjunto com todos os elementos do Rancho Folclórico da Golegã. Preservando o passado, para memória futura dos nossos vindouros”, afirma Carlos Santana.

“Com harmonia e união, conto com todos para fazer crescer a nossa terra, enaltecer a nossa cultura, apoiar as nossas coletividades, querendo que a junta de freguesia seja uma porta aberta para apoio de todos quantos precisarem dela. É o dever cívico de cada cidadão ajudar-se mutuamente,” conclui o candidato.

