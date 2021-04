Castelo de Almourol reabre no dia 6 de abril

Monumento nacional e um dos ícones de Portugal, o Castelo de Almourol, no concelho de Vila Nova da Barquinha, vai reabrir ao público na próxima terça-feira, dia 6 de abril, na sequência do Plano de Desconfinamento anunciado pelo Governo, e que será alvo de regulamentação específica nos próximos dias. No mesmo dia reabrem o Centro de Interpretação Templário de Almourol (cuja entrada está incluída no ingresso de acesso ao Castelo), e o Posto de Turismo de Vila Nova da Barquinha.

O Plano de Desconfinamento, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de forma a poder ir avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia, prêve numa segunda fase, a iniciar no dia 5 de abril, o levantamento de algumas medidas entre as quais a reabertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

De acordo com os diplomas legais e as recomendações da Direção Geral e Saúde, mantem-se as regras de segurança como o uso de máscara, higienização das mãos e distancia social obrigatórias, entre outras medidas.

Crédito fotográfico: Pérsio Basso/CMVNB

CASTELO DE ALMOUROL

Partidas fluviais só do cais junto ao castelo

Localização GPS: 08º23’02,301”W – 39º27’43,126”N

Acesso à ilha e ao castelo (entrada no Castelo) em embarcações com capacidade para 10 pessoas e entrada no Centro de Interpretação Templário de Almourol (CITA).

Abertura e horário

1 de outubro a 30 de abril (encerra à 2.ª feira)

10h às 13h (última passagem para o Castelo às 12h20)

14h30 às 17h30 (última passagem para o Castelo às 16h40)

Preço – 4 € por pessoa, inclui visita ao CITA, no horário abaixo.

Contactos, reservas, faturação e informações

Junta de Freguesia de Tancos, NIPC 507329945

Tel/Fax: 249712094

Telm: 962625678

E-mail: jftancos@gmail.com

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO TEMPLÁRIO ALMOUROL

Exposição temporária (até 16 de maio): A Morte – Exéquias e Ritos de Tumulação dos Cavaleiros do Templo e de Cristo

Curador: Manuel J. Gandra

Abertura e horário

1 de outubro a 30 de abril (encerra à 2.ª feira), no seguinte horário:

– Dias úteis: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

– Sábados e domingos: das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00

POSTO DE TURISMO DE VILA NOVA DA BARQUINHA



Largo 1.º Dezembro

2260-403 Vila Nova da Barquinha

E-mail: turismo@cm-vnbarquinha.pt

Tel.: 249720353 / 249720358

Abertura e horário

– Dias úteis: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

– Sábados e domingos: das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...