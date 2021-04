Cortes do abastecimento de água na Ladeira dos Carrascos em Benavente na segunda e terça-feira

A Águas do Ribatejo avisa que na sequência dos trabalhos de substituição de conduta na Rua Ladeira dos Carrascos, em Benavente, é necessário proceder a cortes temporários e por períodos curtos do abastecimento de água para ligação de ramais na segunda e terça-feira, 05 e 06 de abril, entre as 09h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00.

Locais Afetados:

Estaleiro da CMB

Rua das Areias (lote 2 ao 24)

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).

