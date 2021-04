Nersant dá a conhecer oportunidades de negócio da Costa do Marfim e de Moçambique

É já na próxima semana que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai dar a conhecer às empresas da região as oportunidades de negócio dos mercados da Costa do Marfim e de Moçambique, através da realização de sessões online de participação gratuita. Em agenda estão ainda ações de prospeção internacional a estes mercados, com financiamento comunitário.

A NERSANT, através do seu plano de internacionalização para 2021, mantém o apoio às empresas nos seus processos de exportação, com a realização de um conjunto integrado de ações nos mercados externos. Para dar a conhecer o potencial destes mercados para as empresas da região, a associação tem vindo a realizar sessões online de participação gratuita onde apresenta detalhadamente cada mercado, enunciando ainda as oportunidades e setores com maior potencial de negócio para as empresas da região.

Na próxima semana, duas sessões de apresentação de mercados vão acontecer em formato online. No dia 6 de abril, pelas 16h00, a associação vai dar a conhecer a Costa do Marfim, mercado que tem registado uma tendência de crescimento das suas importações nos últimos anos e que compra já a Portugal diversos produtos, entre eles reatores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos, e papel e cartão, existindo, no entanto, grande potencial de crescimento em muitas outras áreas, tais como bebidas alcoólicas, plásticos e suas obras, obras de ferro fundido, e ferro ou aço.

No dia seguinte, 7 de abril, à mesma hora, a NERSANT apresenta o potencial de Moçambique, mercado que está entre os principais 10 países, fora da União Europeia, para onde Portugal mais exporta.

Os interessados em conhecer as informações de mercado, oportunidades de negócio e processo de entrada nos referidos mercados, devem desde já efetuar inscrição gratuita online para participar em cada uma das sessões. As mesmas estão disponíveis para inscrição no menu Agenda do portal da associação empresarial em https://www.nersant.pt/agenda/.

De referir que as empresas podem dar continuidade ao seu interesse nestes mercados, através da participação nas missões empresariais a estes mercados organizadas pela NERSANT ainda este ano. A ação à Costa do Marfim acontece de 24 a 28 de maio e a missão a Moçambique, de 06 a 10 de setembro, com financiamento comunitário. As ações de prospeção vão também ser apresentadas nas sessões de esclarecimento.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...