Rede de Bibliotecas de Azambuja dinamiza Atelier de Histórias Online

A Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja (RBMA) vai dinamizar um Atelier de Histórias Online, a decorrer no mês de abril até dia 2 de maio. A iniciativa está inserida nas comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil que se assinalou no dia 2 de abril e no Dia Mundial do Livro que se celebra a 23 de abril.

A iniciativa é dirigida para os mais novos e há atividades para as crianças desde os 3 anos de idade até aos 11 anos. Poderá assistir a todas as histórias no Facebook da Rede de Bibliotecas nos próximos fins-de-semana, a partir do dia 2 de abril. Para participar e receber o seu kit, é necessário inscrição que deverá ser feita através do 263 400 485, por email biblioazb@cm-azambuja.pt ou através do Facebook das Bibliotecas.

Refira-se, que as bibliotecas têm cada vez mais um papel abrangente e diversificado junto da população, assim como, um papel social muito importante junto das comunidades com grandes necessidades de informação, comunicação e tempos livres. Devido à atual situação epidemiológica que enfrentamos e ao estado de emergência em vigor, tornou-se necessário adaptar as atividades habitualmente realizadas presencialmente, ao formato online, de forma a continuar a promover eventos para os mais novos e famílias.

