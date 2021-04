URAP promove celebrações do 25 de Abril em Vila Franca de Xira

Por ocasião do 47.º aniversário do 25 de Abril, o núcleo da URAP – União de Resistentes Antifascistas Portugueses – de Vila Franca de Xira irá promover uma acção popular comemorativa nas ruas desta cidade, pelas 11h00 do dia 25 de Abril. Tendo em conta o contexto pandémico, serão respeitadas e asseguradas todas as normas de segurança e distanciamento físico.

A iniciativa pretende juntar cidadãos e instituições que continuam a construir e a defender as conquistas de Abril e a democracia. A URAP entende que este é um momento crucial para mobilizar todos os democratas, o movimento associativo e demais instituições do concelho de Vila Franca de Xira que se reveem nas fundações da democracia portuguesa e nos ideais da Revolução de Abril, contribuindo não só para a preservação da memória, como para a construção do futuro.

Com esta acção, a URAP pretende ainda assinalar os 45 anos da Constituição da República Portuguesa. Num ano particularmente difícil para os portugueses, torna-se fundamental reforçar a importância da Constituição como garante dos direitos fundamentais e elemento de unidade e de coesão democrática. As ameaças à democracia têm crescido, tanto no plano social e económico como no plano político, e revela-se cada vez mais necessária uma demonstração inequívoca da defesa dos direitos, liberdades e garantias que Abril conquistou e que consagrámos na nossa Lei Fundamental.

A URAP é uma organização fundada a 30 de Abril de 1976, por resistentes antifascistas que durante a ditadura tinham criado a Comissão de Socorro aos Presos Políticos. No regime democrático, a URAP tem desenvolvido a sua ação na defesa dos ideais do 25 de Abril e da democracia.

A programação será disponibilizada brevemente.

